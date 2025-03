Cyberforces a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec SecDojo, une plateforme marocaine innovante dédiée à la formation en cybersécurité. À travers cette initiative, Cyberforces réaffirme son engagement envers le soutien de solutions locales, particulièrement dans un secteur où les enjeux de souveraineté numérique sont de plus en plus prééminents. Ce partenariat vise à renforcer la résilience des entreprises face aux cybermenaces, en mettant l’accent sur le facteur humain, tout en offrant des solutions complètes de cybersécurité.

Face à la montée en puissance des cyberattaques, la formation et la montée en compétences sont devenues un enjeu prioritaire. Pourtant, le secteur est confronté à une forte pénurie de talents spécialisés. Selon le Wall Street Journal, en 2025, le déficit mondial en ressources humaines est évalué à 4,8 millions de spécialistes en cybersécurité.

Cyberforces et SecDojo s’engagent à répondre à ce défi en proposant une offre renforcée de formation, de re-formation et de montée en compétences en cybersécurité, permettant aux entreprises de se doter des expertises nécessaires pour protéger efficacement leurs systèmes d’information.

A travers ce partenariat, Cyberforces offrira à ses clients une solution complète et intégrée en cybersécurité : de la conception technique à la formation avancée, en passant par l’utilisation de plateformes de « cyberange », permettant aux apprenants de se confronter à des situations réelles et d’améliorer leurs réflexes professionnels.

SecDojo : une approche innovante de la formation en cybersécurité

SecDojo se distingue par ses méthodes pédagogiques innovantes, proposant des modules interactifs, des défis gamifiés et des simulations réalistes. Cette approche immersive révolutionne la manière dont la cybersécurité est enseignée, en offrant aux apprenants une expérience concrète et engageante. L’objectif de ce partenariat est de développer les talents locaux et de faire de SecDojo une référence en matière de formation en cybersécurité, tant au niveau national que régional.

La cybersécurité est aujourd’hui un enjeu régalien, et la formation des talents est au cœur de cette problématique. Avec ce partenariat, nous souhaitons contribuer à renforcer l’écosystème marocain en cybersécurité, en joignant nos forces à un acteur de référence tel que Cyberforces» affirme Younes Benzagmout, Directeur Général de SecDojo.

Un renforcement de la posture de sécurité des entreprises

Ce partenariat permet aux entreprises de bénéficier d’une offre de services en cybersécurité couvrant l’ensemble de leurs besoins, depuis l’architecture technique de leurs dispositifs de sécurité jusqu’à la formation via des mises en situation réelles. La gamification et les exercices pratiques proposés par SecDojo rendent l’apprentissage plus engageant, facilitant l’application des bonnes pratiques de cybersécurité au quotidien.

« Les cybermenaces évoluent constamment, et il est essentiel d’adopter une approche proactive pour protéger les entreprises. Ce partenariat avec SecDojo nous permet de compléter nos solutions techniques en proposant des formations qui placent l’humain au cœur de la cybersécurité. Nous offrons ainsi aux entreprises une opportunité unique d’améliorer durablement leur posture de sécurité à travers le renforcement du facteur humain. » souligne Reda Bakkali, PDG de Cyberforces.

