La Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, renforce son soutien à la régionalisation avancée à travers un nouveau partenariat avec la Wilaya de la Région Marrakech-Safi et le Centre Régional d’Investissement.

Dans ce sens, IFC mettra en œuvre un programme d’assistance technique au profit du CRI de Marrakech-Safi, dont le rôle, est d’accompagner de bout en bout les entreprises du secteur privé et de promouvoir les investissements dans la région, en mettant en avant ses potentialités, etc.

« Plus que jamais nécessaire dans ce contexte difficile, le CRI de Marrakech Safi a la mission d’accompagner tous les acteurs économiques afin de faciliter leurs investissements, pérenniser leurs activités et participer à donner une nouvelle impulsion économique à la Région de Marrakech Safi. », explique le Wali de la Région Marrakech-Safi et Président du Conseil d’Administration du CRI de la Région.

Ce projet mettra un accent particulier sur la promotion de la région en tant que destination privilégiée pour les investissements locaux et étrangers, et sur la réduction des délais de paiement au profit des entreprises dont la trésorerie a été touchée par la pandémie.

« Ce partenariat nous assistera dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement, d’incitation de promotion et d’attraction des investissements à l’échelon régional et d’accompagnement global des entreprises, notamment les TPME », a déclaré pour sa part Yassine Mseffer, DG du CRI de Marrakech Safi.

Le soutien d’IFC à cette démarche de régionalisation du Maroc, comprend trois composantes : le financement et l’assistance technique aux projets d’infrastructures prioritaires, l’appui à la structuration et la mise en œuvre de partenariats public-privé (PPP) efficaces et enfin l’amélioration du climat des affaires, explique-t-on dans un communiqué.

Il est à rappeler que l’an passé, IFC a accordé des financements aux régions de Casablanca-Settat et de Fès-Meknès pour les aider à développer leurs infrastructures prioritaires et faire face à la pandémie de la COVID-19.

Partagez cet article :