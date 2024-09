La peau délicate autour des yeux, souvent le premier reflet de stress et de fatigue, nécessite un soin spécialisé. La crème Reti-eye se distingue par sa formule avancée qui cible efficacement les poches, les cernes et les rides. En combinant rétinol, collagène, niacinamide et alpha-arbutine, elle offre un soin complet et innovant.

Actifs Clés :

1. Rétinol : Connu pour ses puissantes propriétés anti-âge, le rétinol stimule la production de collagène et favorise le renouvellement cellulaire, réduisant ainsi les rides et raffermissant la peau.



2. Collagène : Cette protéine essentielle maintient l’élasticité de la peau, contrant les effets du vieillissement et réduisant le relâchement cutané.



3. Niacinamide (vitamine B3) : Eclaircit la peau et réduit les cernes tout en renforçant la barrière cutanée pour un teint plus uniforme et lumineux.



4. Alpha-arbutine : Efficace contre les taches pigmentaires, elle uniformise le teint et atténue les signes de fatigue, comme les cernes.



Avantages de Reti-eye :

• Réduction des Poches : Diminue les poches sous les yeux causées par le stress et la rétention d’eau.

• Éclaircissement des Cernes : Atténue les cernes et illumine la zone oculaire grâce à la niacinamide et à l’alpha-arbutine.

• Lutte contre les Rides : Stimule la production de collagène pour lisser les rides et ridules.

• Hydratation Profonde : Assure une hydratation intense, prévenant la sécheresse et offrant une sensation de confort.

Application Optimisée :

Dotée d’un applicateur innovant à bille magnétique, la crème garantit une application uniforme tout en massant la zone oculaire. En pressant doucement le couvercle, la crème est libérée et appliquée en mouvements circulaires avec la bille, améliorant la circulation sanguine et réduisant les poches. Ce design assure une application précise et maximise l’efficacité des ingrédients.

Avec une utilisation régulière, Reti-eye promet un regard visiblement plus jeune, lumineux et reposé, offrant une solution efficace contre les poches, cernes et rides.

