Selon la plateforme Afdal.ma, le comparateur en ligne de prêt immobilier, les taux immobiliers ont pris l’ascenseur depuis le début de l’année et ce n’est pas une réelle surprise : « En août, les meilleurs taux chez les partenaires d’Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, ressortaient à 4,75% sur 16 ans à 25 ans pour un emprunt de 250.000 Dhs. Si vous envisagez d’emprunter un montant plus élevé c’est à dire jusqu’à 500.000 Dhs vous pouvez prétendre à un taux de 4,20% sur 7 ans, 4,50% sur 15 ans et 4,75% sur des durées plus longues. Sur ces tranches de crédit où la demande est la plus forte, les taux sont stables depuis plusieurs mois. Pour des montants plus élevés, c’est aussi le statu quo ».

Et d’expliquer que le marché de l’immobilier a montré des signes d’affaiblissement ces derniers mois, notamment sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale qui entraîne une hausse de l’ensemble des taux de prêts. Bank Al-Maghrib tiendra sa réunion de politique monétaire, la troisième de l’année, dans les prochains jours (26 septembre). Avec le repli de l’inflation, elle pourrait maintenir ses taux inchangés. Par ailleurs, les pressions à la hausse sur les taux obligataires observées en début d’année semblent avoir disparu, selon de nombreux analystes. En d’autres termes, les emprunteurs peuvent continuer à bénéficier de conditions relativement favorables à court terme.

Avant de conclure que dans un marché immobilier tendu, il est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de maintenir des conditions de financement attractives pour stimuler la demande et permettre aux promoteurs de vendre leurs biens et de rembourser leurs prêts. Cela contribue à éviter d’aggraver les problèmes de créances en souffrance dans le secteur immobilier…

H.Z

