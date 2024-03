Un peu plus d’un an après son rachat par Holmarcom, Crédit du Maroc achève sa première année complète dans le giron du grand groupe marocain. Le groupe bancaire a pu entamer ses premiers projets de transformation pour s’aligner sur la stratégie du groupe de Mohamed Hassan Bensalah, et ne cache pas sa nouvelle ambition de grimper dans le classement des banques marocaines, avec le top 5 en ligne de mire, a admis à demi-mots M. Ali Benkirane, Président du Directoire, pendant la conférence de presse de présentation des résultats annuels du groupe.

Côté chiffres, en 2023, Crédit du Maroc a démontré une robustesse financière notable, soulignée par un résultat net part du groupe (RNPG) de 503,1 millions de dirhams (MDH), marquant une augmentation de 24,4% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est principalement attribuée à une amélioration de 13,9% du produit net bancaire (PNB), qui a atteint près de 3 milliards de dirhams, ainsi qu’à une gestion efficace des charges générales d’exploitation, stabilisées à 1,6 MMDH.

Le Conseil de Surveillance de la Banque a mis en exergue la continuation d’un dynamisme soutenu dans l’accompagnement des ménages et des entreprises, avec une croissance des emplois clientèle de 5,3%, totalisant plus de 51 MMDH. Les crédits aux entreprises ont vu une hausse de 8,2%, grâce notamment à l’excellente performance des crédits d’équipement et de promotion immobilière. Par ailleurs, les crédits aux particuliers ont augmenté de 3,2%, avec une progression notable dans le secteur de l’habitat.

Le coût du risque consolidé a été maîtrisé à 445,3 MDH, avec une amélioration significative du taux de couverture des créances en souffrance à 86,1%. Cette gestion prudente du risque traduit une politique de provisionnement rigoureuse, consolidant la position financière de la banque.

L’année 2023 a également été marquée par une augmentation de 5,4% des fonds propres consolidés, atteignant 7 MMDH, démontrant la capacité de Crédit du Maroc à renforcer ses leviers financiers et à soutenir son développement commercial. Cette solidité financière est soulignée par la proposition d’une distribution de dividendes de 34,2 dirhams par action.

Ali Benkirane, Président du directoire, a partagé la stratégie de la banque, articulée autour de l’accompagnement des PME avec une enveloppe significative de 10 milliards de dirhams aux entreprises, dont 4 milliards dédiés spécifiquement à ce segment. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de confiance accrue des bailleurs de fonds envers Crédit du Maroc, a-t-il relevé.

La décision de stopper la fermeture d’agences est également un choix stratégique de développement, privilégiant une approche équilibrée entre le numérique et le physique. Si le groupe n’a ouvert que deux nouvelles agences en 2023, ce chiffre risque d’augmenter durant les exercices à venir, M. Benkirane ayant insisté sur « l’importance de la proximité client ».

Ali Benkirane a également insisté sur l’engagement renouvelé de Crédit du Maroc dans la transformation digitale et l’innovation, avec un accent particulier sur la satisfaction et l’expérience client. L’année 2023 a été le théâtre d’initiatives de transformation IT ambitieuses, incluant un changement de Core Banking System (CBS) visant à améliorer les performances et l’efficacité opérationnelle.

Les projets de redynamisation de différentes lignes métiers et l’accent sur la banque citoyenne montrent « une volonté de positionner Crédit du Maroc comme un acteur de référence dans le secteur bancaire marocain, avec un projet de transition marquant l’histoire de la banque », a conclu le président du directoire.

Pour 2024 et les années à venir, Crédit du Maroc devrait continuer de profiter d’équipes commerciales redynamisées et acquérir de nouveaux clients à un rythme soutenu. Le groupe travaille également avec le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement autour de Cap Access. Si, pour le moment, Crédit du Maroc n’a pas de projet pour l’Afrique, ses ambitions pour le marché marocain sont claires.

Selim Benabdelkhalek

