Sous l’impulsion de son nouvel actionnaire Holmarcom, il se murmure que Crédit du Maroc vise à renforcer sa position sur le marché du financement en établissant un nouveau partenariat avec la Société financière internationale (IFC). Ce partenariat implique un contrat de prêt de 100 millions de dollars sur 5 ans en faveur du Crédit du Maroc, visant à soutenir ses activités de financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les projets liés au climat. Cette initiative s’aligne sur la stratégie ambitieuse du Crédit du Maroc visant à jouer un rôle accru dans le soutien à l’économie marocaine et aux entreprises, notamment en faveur d’un investissement durable et inclusif.

Il s’agit du deuxième partenariat entre l’IFC et Crédit du Maroc, la septième plus grande banque du Royaume en termes d’actifs totaux, détenant une part de marché d’environ 4,75% en prêts et de 4,30% en dépôts à fin décembre 2022.

Rappelons qu’en février 2023, Crédit du Maroc a déjà bénéficié d’un prêt initial de 50 millions de dollars de l’IFC, destiné à répondre à la demande croissante de financement commercial au Maroc. Ce partenariat intervient dans le contexte d’une transition dans l’actionnariat de Crédit du Maroc, devenu filiale du groupe Holmarcom depuis le 6 décembre 2022.

Ce nouveau prêt de 100 millions de dollars devrait être approuvé par l’IFC d’ici la fin de 2023. En plus du financement, l’IFC fournira des services-conseils pour aider Crédit du Maroc à renforcer sa relation avec les PME et à améliorer sa gestion des risques environnementaux et sociaux, dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité et du financement climatique.

LNT

Partagez cet article :