PARTAGER Covid-19 : Un confinement qui pourrait encore durer…

Ainsi donc et comme pressenti par beaucoup, le Royaume pourrait s’orienter vers une nouvelle étape de confinement d’une durée de quelques semaines.

En effet, au Parlement, en ce début de semaine, le Chef du Gouvernement pjdiste Saâd Eddine El Othmani a expliqué qu’en fonction de l’évolution de la pandémie, le prolongement du confinement pour des semaines de plus s’avère incontournable.

Et d’inviter par la même occasion les citoyens à respecter vigoureusement l’isolement sanitaire pour éviter la contamination : ‘‘Les mesures prises par le Royaume lui ont permis d’éviter le pire, puisqu’il a été parmi les premiers pays à prendre une série de mesures préventives et à instaurer l’état d’urgence partout au Maroc. Et si cela s’avère nécessaire, le confinement va encore durer pour deux, trois ou quatre semaines, voire plus, voire moins…’’.

Et M. El Othmani d’affirmer que le bilan actuel de la situation sanitaire liée aux Covid-19 confirme la pertinence des mesures proactives engagées par le Maroc pour endiguer cette pandémie, soulignant que le développement des cas demeure « modéré » jusqu’à présent et ce, grâce aux efforts consentis par tous les intervenants.

Avec un ton rassurant, le patron de l’Exécutif tient à préciser que le Maroc dispose, depuis septembre 2019, d’un système de veille épidémiologique, à travers un centre national et des centres régionaux des opérations d’urgence dans le domaine de la médecine générale. Il s’agit, selon lui, d’un système mis en place dans le cadre du « plan national de santé 2025 », mettant en relief l’efficacité de ce système dans la veille et le suivi des cas liés au Coronavirus.

Dans le même sens, il a indiqué qu’un montant de 2 MMDH avait été alloué au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus, pour couvrir les dépenses liées principalement à l’achat de matériel médical et hospitalier (1.000 lits de réanimation, 550 respirateurs, plusieurs équipements radiologiques), l’achat de matériel d’analyse laboratoire, à savoir 100.000 équipements de prise d’échantillons, 100.000 équipements de dépistage et médicaments (produits pharmaceutiques, consommables médicaux et gaz médicaux …), ainsi que le renforcement des moyens de fonctionnement du ministère de la Santé (stérilisation, nettoyage, carburant …), notant également l’aménagement et l’équipement des hôpitaux militaires destinés à recevoir des patients infectés.

Pour le Chef du Gouvernement donc, le Maroc, et contrairement à beaucoup de pays touchés par le Covid-19, arrive jusqu’à présent à limiter les dégâts. Tout a été prévu pour être à jour et rien n’est laissé au hasard. Le Coronavirus reste sous très haute surveillance.

Néanmoins, la vigilance maximale doit rester de mise, ainsi dit-on dans la mesure où le Maroc a connu, dernièrement, une transition épidémiologique du virus, avec une augmentation des cas locaux, soit 82% aux dépens des cas importés. A cela s’ajoute le fait que plusieurs foyers à caractère familial ont été découverts, suite notamment à des rassemblements n’ayant pas respecté les mesures préventives mises en vigueur depuis la déclaration de l’état de siège sanitaire.

Aussi, les chiffres des contaminés sont en hausse, avec une moyenne de plus de 100 personnes par jour. Et en dix jours, le pays a dépassé la barre de 1000 contaminations positives. A ce jour, les cas détectés ont atteint plus de 1700.

C’est dire que nous ne sommes toujours pas sortis de l’auberge. Loin de là. Le ‘‘rester chez toi’‘ est de ce fait l’option salvatrice contre un Covid-19 ravageur.

Hassan Zaatit