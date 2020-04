PARTAGER Covid-19 : le Groupe MAMDA-MCMA lance une borne interactive

Dans le cadre du contexte exceptionnel auquel fait face le pays et afin d’assurer un maximum de sécurité tout en maintenant une qualité de service optimale à ses assurés, le Groupe MAMDA-MCMA accélère la digitalisation de ses process, notamment en matière de renouvellement de polices d’assurances et de délivrance d’attestations, annonce un communiqué du groupe.

Les process mis en œuvre permettent aux assurés de renouveler leurs contrats d’assurances et de disposer de leurs attestations d’assurances sans interaction humaine et sans contact.

Borne interactive de renouvellement de police d’assurance et d’édition d’attestation

Première au niveau des compagnies d’assurances au Maroc, MAMDA-MCMA lance la borne interactive, sans contact humain, pour renouveler sa police d’assurances et récupérer son attestation en toute sérénité et en toute sécurité.

Se voulant facile d’utilisation, ergonomique et 100 % sécurisée, cette borne comprenant une fonction de renouvellement des polices d’assurances et un module éditing qui permet aux assurés de récupérer leur attestation d’assurances en quelques minutes, sans interactions humaines, respectant ainsi les règles de distanciation sociale et les précautions sanitaires requises.

Une première borne pilote a été implémentée à Rabat et un déploiement au niveau des régions est en cours.

Enfin, MAMDA-MCMA met également à la disposition de ses assurés son centre de relation client (numéro éco 08.01.000.456) pour répondre à toutes leurs questions et assurer leurs prises en charge.