Covid-19 : Le groupe M & Makhloufi Invest poursuit sa mobilisation

Depuis le début de la crise sanitaire annoncée au Maroc par la pandémie du Covid19 au Maroc, le groupe M & Makhloufi Invest s’est mobilisé dans l’élan de solidarité lancé par le Roi Mohammed VI pour faire face à la pandémie du COVID19, annonce un communiqué du groupe.

Dernière action en date, le lancement de la distribution des paniers alimentaires auprès des ménages démunis dans plusieurs villes du Royaume, et ce, à l’occasion du mois de Ramadan.

En outre et depuis le 12 Mars, le Groupe M & Makhloufi Invest a mis à disposition des autorités publiques et du personnel médical, qui sont en première ligne dans la lutte contre cette épidémie, ses hôtels d’une capacité de 280 chambres ainsi qu’un service de restauration quotidien à Marrakech et à Tanger au Mandarin Palace.

“Le groupe M&Makhloufi Invest est heureux d’avoir lancé cette initiative de mettre ses hôtels au profit du personnel soignant et remercie tous les hôteliers d’avoir suivi le mouvement en participant à cette solidarité à travers notre Royaume.” déclare Mustapha Makhloufi, Président du groupe.

L’entreprise a également sécurisé ses 1300 emplois durant toute la période de confinement malgré un contexte économique très difficile et incertain. Les employés ont tous été formés au respect des mesures de sécurité et des gestes barrière pour éviter la contamination et limiter la propagation du virus.

Pour la première fois au Maroc, le Groupe M&Makhloufi Invest a lancé une initiative de téléformation au profit de ses employés. Cette dernière consiste en la continuité de l’apprentissage et le perfectionnement des connaissances afin de garantir une meilleure reprise à la fin de la pandémie.

LNT avec CdP