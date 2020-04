PARTAGER Covid-19 : Enfin une vraie mesure pour les SDF !

A en croire le Chef du Gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, des services d’assistance sociale ont été mis en place au profit des personnes en situation de rue pour les protéger contre le risque de propagation du coronavirus, par l’équipement de 145 espaces d’accueil pour leur prise en charge.

Et d’indiquer que l’effort collectif des différents intervenants, dont l’Entraide nationale, le Croissant-Rouge, les autorités locales, les collectivités territoriales et la société civile, ont permis la prise en charge jusqu’au 19 avril d’au moins 6.230 personnes sans domicile au sein de centres d’accueil. En même temps, un total de 1.699 personnes ont pu rejoindre leurs familles, a-t-il ajouté. M. El Othmani a en outre rappelé les quelque 400 mesures déployées par le Royaume dans les divers domaines pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus.

Des inquiétudes

Dans le cadre toutefois du suivi par l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) des retombées du Virus Corona, et partant des informations remontant de ses membres ou recueillies des médias écrits ou électroniques, le Bureau Exécutif de l’OMDH exprime sa préoccupation par de nombreuses question nécessitant une intervention urgente. Ainsi, il exhorte le Gouvernement et les Collectivités territoriales d’œuvrer pour : assurer l’hébergement aux personnes sans-abris, migrantes et réfugiées et demandeurs d’asile, dans des lieux sûrs, à l’instar de ce qui a été fait par certaines communes au profit de personnes sans domicile s’y trouvant ; organiser et activer l’octroi d’attestations de déplacement dérogatoire aux citoyens et citoyennes, et la communication via des canaux publics, des moyens de s’en procurer, afin de parer à la spéculation autour de l’acquisition de ces attestations, et aux rassemblements indésirables, en application du communiqué du Ministère de l’intérieur. L’organisation appelle également à soutenir les associations et coopératives gestionnaires de la distribution d’eau dans leurs douars, si elles sont en difficultés, et reporter le traitement de leurs litiges, en cette circonstance difficile, et ce dans le but de permettre aux populations de s’approvisionner en eau, ce produit vital dans la lutte contre l’épidémie.

L’OMDH exhorte aussi le Secrétaire Général des Nations Unies, et le Haut-Commissariat aux Réfugiés d’œuvrer pour intervenir d’urgence afin de protéger la population des camps de Tindouf du Coronavirus, et ce en déployant les moyens sanitaires utiles afin d’en limiter la propagation, et en assurer les soins possibles. Et assurer la protection internationale de cette population, vu que certaines informations font état de l’abandon de cette population léguée à son sort, en cette période très difficile.

H.Z