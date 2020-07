PARTAGER Covid-19 : El Othmani appelle à « plus de prudence »

La pandémie du Covid-19 est sous contrôle, mais cela ne signifie pas que le virus a disparu ou qu’il n’y a plus lieu de prendre les précautions nécessaires, a souligné, jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Othmani.

M. El Othmani a insisté sur « la nécessité d’observer plus de prudence et de respecter les mesures sanitaires et les précautions nécessaires », a fait savoir le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil, tenue sous la présidence du Chef du Gouvernement.

La maitrise de la situation épidémiologique, couplée à la surveillance rigoureuse de son évolution et à la vigilance de toutes les parties concernées, a encouragé le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de son plan de levée progressive du confinement, parallèlement au prolongement de l’état d’urgence sanitaire, qui représente le cadre juridique permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à tout développement négatif de la pandémie, a fait observer le Chef du Gouvernement.

Dans son allocution, M. El Othmani a exprimé son optimisme à l’égard de la vigilance du peuple marocain, en vue de continuer à faire face à la pandémie et à lutter avec succès contre ses impacts socio-économiques.

LNT avec MAP