PARTAGER Covid-19 : 212 nouveaux cas détectés dans les dernières 24 heures, 5 873 au total

212 cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, jusqu’à samedi à 10h00, portant à 5.873 le nombre total des cas de contamination, selon les chiffres du ministère de la Santé. Alors que le 20 mai approche à grand pas, le Royaume a de nouveau franchi la barre des 200 cas détectés en une journée. S’il ne faut pas oublier que la stratégie du Maroc a bien porté ses fruits, et qu’on ne peut qu’être soulagés du faible rythme de progression des décès, la cadence des infections reste soutenue, et toute solution de déconfinement doit être approchée avec la plus grande prudence.

Le nombre de cas guéris s’élève à 2.389 avec 65 nouvelles guérisons, alors que le nombre de décès s’établit à 186 cas, précise le ministère sur le portail « www.covidmaroc.ma ».

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire est de 56.134, selon la même source.

LNT