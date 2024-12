Le nombre de travailleurs non-salariés immatriculés au régime de couverture médicale a atteint 3.769.000 bénéficiaires, a affirmé, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a fait savoir que le nombre de personnes assujetties incapables de s’acquitter des frais d’adhésion et qui faisaient partie du Régime d’assistance médicale (RAMED) s’élève actuellement à 11.048.656 adhérents, bénéficiaires de la couverture médicale.

Le gouvernement est engagé à augmenter le nombre des bénéficiaires, dans le cadre du chantier de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, a souligné le ministre délégué. Par ses efforts constants visant la révision des lois et des décrets et la mise en place d’une batterie de mesures, l’Exécutif fait d’importants progrès en ce qui concerne la réforme du système de protection sociale, a indiqué M. Baitas, notant qu’il s’agit d’un nouveau chantier qui a été lancé il y a à peine une année et qui, pour réussir pleinement, a besoin d’être continuellement amélioré.

