PARTAGER La Course de la paix de retour pour une 2ème édition

En marge de la journée internationale du sport au service de la paix et du développement, dont le Maroc a été historiquement l’initiateur, le Cercle diplomatique de bienfaisance organise la 2ème édition de la course à pied « 10 km pour la paix », le 8 avril 2018 à Rabat.

Cette année, l’événement se tourne vers l’Afrique avec le soutien du Réseau des médias pour la paix par le Sport, installé au Bénin. Son président fera le déplacement pour couvrir l’événement et le faire partager dans les pays africains.

L’événement prévoit un parcours de 10 km, course à pied chronométrée ouverte à toute personne âgée de plus de 15 ans et un parcours pour les enfants, incluant des enfants à besoins spécifiques.

Notons que le Cercle diplomatique est une association à but non lucratif qui regroupe les épouses des chefs de Missions Diplomatiques et de Représentants des Organisations internationales accrédités au Maroc. Il a aussi pour objectif de soutenir, sans distinction de race ni de religion, les œuvres de bienfaisance des ONG et des organisations à but non lucratif reconnues par les autorités Marocaines et travaillant dans les domaines de la Formation, de la Santé et du Développement de la femme et de l’enfant. Sur cette base, le Cercle se sent particulièrement concerné par la Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 23 août 2013 par laquelle les Nations Unies ont créé la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, le 6 avril de chaque année.

LNT avec Cp