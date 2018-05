PARTAGER Corruption – Numéro vert : 600 appels dénonciateurs reçus en quelques jours

Lancée en ce début de semaine, la ligne téléphonique directe dédiée à recevoir les plaintes et les réclamations des citoyens sur des actes de corruption (0537718888), a reçu en trois jours seulement 599 appels téléphoniques concernant des présumées opérations de corruption. Plus encore, et en 48h seulement, trois fonctionnaires ont été arrêtés en flagrant délit de corruption. Hier, jeudi, et via des appels téléphoniques, il a été procédé à l’arrestation en flagrant délit d’un autre auxiliaire pour un acte de corruption impliquant un montant de 2 000 Dhs. Les suspects, 4 en tout, seront traduits et poursuivis devant la justice conformément aux lois en vigueur.

Pour rappel, la mise en place de ce numéro s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui vise à promouvoir les valeurs d’intégrité et de transparence, d’assurer l’efficacité des interventions des départements gouvernementaux dans le domaine lié à la lutte contre la corruption, conformément aux principes de la bonne gouvernance tels que stipulés par la Constitution et les lois en vigueur.

Cette ligne vient renforcer les autres mécanismes de dénonciation d’actes de corruption, qui sont placés à la disposition des citoyens, le but étant de dénoncer ces actes au moment précis et avec l’efficacité nécessaire pour contrôler les cas de corruption ou de chantage et informer ainsi le ministère public et la PJ de ces faits.

Le Procureur du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a souligné que ce nouveau service ambitionne d’encourager les citoyens à dénoncer de tels actes. Eu égard au rôle important des citoyens dans la lutte contre la corruption, Abdennabaoui a fait savoir que la procédure de dénonciation se déroulera dans l’anonymat pour préserver l’identité du dénonciateur, expliquant que l’indépendance du pouvoir judiciaire assure la parfaite coordination entre les départements gouvernementaux et les services publics.

A trois jours seulement de son lancement et compte tenu de ces chiffres, on peut déduire à quel point les contribuables marocains ont soif de dénoncer ceux qui se considèrent au-dessus des lois…

H.Z