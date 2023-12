Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki et le procureur général d’Oman Nasr Khamis Al Sawa’ee, signent un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération judiciaire.

La présidence du Ministère public et le parquet d’Oman ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération judiciaire.

Ce mémorandum, signé par le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki et le procureur général d’Oman Nasr Khamis Al Sawa’ee, vise à mettre en place des programmes techniques d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions, et ce pour améliorer l’efficacité des activités relevant des domaines de compétences des parquets des deux pays.

A cette occasion, M. Daki a indiqué, dans une déclaration à la presse, que la signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre des efforts d’ouverture de la présidence du Ministère public sur son environnement régional et international, notant que le mémorandum permettra de s’ouvrir sur l’expérience d’Oman dans le domaine de la politique pénale, de la gestion des parquets et de la justice en général.

Il a également mis en avant l’engagement de la présidence du Ministère public au Maroc et le parquet d’Oman à renforcer les capacités des magistrats du parquet et à contribuer à la promotion de la justice sur les plans arabe et international.

Pour sa part, M. Al Sawa’ee a fait savoir qu’il a été convenu, lors de cette rencontre, à mettre en place plusieurs initiatives communes visant à unifier les visions dans les domaines de lutte contre la crime et l’échange d’expériences, souhaitant le renforcement de la communication et de la coopération dans ce domaine.

LNT avec Map

