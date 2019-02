PARTAGER Le Conseil exécutif de l’UA entame les travaux de sa 34eme session ordinaire

Le Conseil exécutif de l’Union africaine a entamé, jeudi à Addis-Abeba, les travaux de sa 34eme session ordinaire en prélude au 32eme sommet ordinaire de l’Union, prévu les 10 et 11 février courant, avec la participation du Maroc.

Cette session ordinaire est axée sur la thématique «réfugiés, rapatriés et personnes déplacées: vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique», en prélude au lancement de l’année 2019 liée à ce thème par le sommet de l’Union.

«Le thème de cette année est consacrée à la question des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées. Ce choix illustre la volonté renouvelée de nos dirigeants de trouver une réponse durable à la lancinante question des déplacements forcés», a souligné le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, à l’ouverture de cette session.

M. Faki Mahamat a noté qu’il importe que l’Afrique, tout en sollicitant l’appui continu de la communauté internationale, contribue plus significativement à la mobilisation de l’assistance humanitaire, soulignant d’autre part que le Continent doit agir plus efficacement sur les conflits et les crises dont l’éclatement ou la persistance est la cause première des déplacements forcés.

«L’objectif que nos dirigeants se sont fixés de débarrasser le continent du fléau des conflits armés à l’horizon 2020 est certes ambitieux, mais sa réalisation n’a rien d’impossible dès lors qu’existe la volonté politique», a ajouté le président de la commission de l’UA citant dans ce sens les développements survenus récemment dans la Corne de l’Afrique qui en sont « l’éclatante illustration ».

De son côté, la Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, a souligné la nécessité de donner un visage humain à la question des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées dans leur propre pays.

Mme Songwe a notamment plaidé dans ce cadre pour des solutions durables aux déplacements forcés dans le continent.

LNT avec Map