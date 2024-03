Le conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, lundi, lors de sa session ordinaire au titre du mois de mars 2024, 97 points inscrits à l’ordre du jour, comprenant plus de 60 conventions relatives à la réalisation de programmes de développement dans divers domaines.

Les travaux de cette session, tenue sous la présidence du président du conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, et du gouverneur de la préfecture des arrondissements Ain Sbaa Hay Mohammadi, Hassan Benkhayi, ont été marqués par l’examen et l’approbation d’une série de conventions de partenariat s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement de la région 2022-2027, et visant à réaliser nombre de projets de développement dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

Les 97 points approuvés lors de cette session s’articulent autour de six principaux axes.

Dans l’axe relatif à l’eau, l’environnement et le développement durable , 16 points ont été approuvés, en particulier un projet de convention de partenariat, conclu entre le ministère de l’Intérieur, la préfecture de Benslimane, le Conseil de la région, le conseil de la commune de Fdalat et la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de la Chaouia, pour la mise en œuvre d’un projet d’assainissement liquide au centre de la commune de Fdalat relevant de la province de Benslimane, ainsi qu’un projet de convention entre le ministère de l’Intérieur, la préfecture de Sidi Bennour, le Conseil de la région, la commune de Kridid et la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité d’El Jadida et Sidi Bennour pour la réalisation d’un projet d’assainissement liquide au centre de Sebt Al Maârif relevant de la commune de Kridid à la province de Sidi Bennour.

S’agissant de l’axe de l’emploi et du développement économique et rural , 28 points ont été approuvés, dont un projet de convention de partenariat entre le Conseil de la région, le Comité préfectoral du développement humain de la préfecture d’arrondissement de Ain Chock, le conseil de la préfecture de Casablanca et la délégation préfectorale de l’Entraide nationale de Ain Chock, en vue de réaliser un centre abritant les activités génératrices de revenus à Sidi Maarouf (Arrondissement de Ain Chock) et un projet de convention de partenariat entre le Conseil régional et le conseil de la commune de Berrechid pour l’aménagement d’une zone d’activités économiques à Berrechid.

Concernant le troisième axe relatif aux routes, les infrastructures, les équipements de base et la mise à niveau urbaine , 25 points ont été approuvés, dont un projet de convention de partenariat entre le Conseil de la région, la préfecture des arrondissements Ain Sbaa Hay Mohammadi, le conseil de la commune de Casablanca et la société Casa Aménagement en vue de réhabiliter certains des axes routiers relevant de la préfecture des arrondissements Ain Sbaa Hay Mohammadi, et un projet de convention de partenariat entre le Conseil de la région, la préfecture de Benslimane et le conseil de la commune d’El Mansouria pour le financement du programme de mise à niveau urbaine: routes et éclairage public d’El Mansouria.

S’agissant du quatrième axe, relatif aux services sociaux et médicaux, l’éducation, le sport et la culture , 17 points ont été approuvés, notamment le projet de convention-cadre entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et le conseil de la région de Casablanca-Settat, dédié au développement de l’offre de santé au niveau de la région, en plus du projet de convention de partenariat portant sur la construction et l’équipement du Complexe régional d’accueil, de réhabilitation et d’intégration des personnes souffrant de maladies mentales et psychologiques.

Quant à l’axe portant sur la recherche scientifique appliquée, les nouvelles technologies et la digitalisation , 3 points ont été approuvés, notamment un projet de convention de partenariat entre le conseil de la région de Casablanca-Settat, l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Hassan Ier de Settat et l’Université Chouaïb Doukkali d’El Jadida pour la mise en œuvre de deux programmes régionaux de promotion de la recherche scientifique, de l’innovation et du transfert de la technologie.

Concernant le sixième axe, relatif au budget, les affaires financières et la programmation , 5 points ont été approuvés, en particulier le projet de programmation de l’excédent réel au titre de l’année 2023, la reprogrammation et annulation de crédits budgétaires relevant du budget d’équipement.

A cette occasion, le président du conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que cette session « marque le passage à la vitesse maximale dans la mise en œuvre du programme de développement de la région 2022-2027 », notant qu’une attention particulière a été portée aux axes prioritaires aux niveaux régional et national, en particulier le secteur de l’eau.

Le président du conseil de la région a souligné, dans ce cadre, que les projets portent sur l’approvisionnement en eau potable au profit des douars, et la préservation et valorisation des ressources hydriques à travers l’acquisition de stations de dessalement d’eau et des projets de traitement des eaux usées.

Une attention particulière a été également accordée à l’investissement pour stimuler l’emploi, a-t-il poursuivi, évoquant « la programmation de sept grands projets, nécessitant du temps pour leur réalisation, mais dont la rentabilité sera très positive ».

Selon M. Maâzouz, ces projets faciliteront l’investissement à travers l’acquisition du foncier et sa mise à la disposition des investisseurs avec des prix abordables, en plus d’autres mesures incitatives au profit des entreprises, et en particulier, les petites entreprises et les entreprises d’artisanat, l’entrepreneuriat féminin ainsi que les entreprises innovantes concernant les jeunes.

Les infrastructures, notamment routières, ont également constitué un axe majeur des travaux de cette session, a souligné M. Maâzouz, dont des routes autour de la rocade de Casablanca et d’autres provinces, en préparation des grands événements sportifs qu’abritera le Grand Casablanca, alors qu’une deuxième partie de projets concerne le monde rural et auxquels des investissements d’environ 2,1 milliards de dirhams ont été alloués.

Concernant le volet social, le président du conseil de la région a noté que des conventions-cadre relatives à la santé ont été approuvées, d’un coût global de 4 milliards de dirhams, avec une contribution de la région à hauteur de 400 millions de dirhams, portant sur le CHU de Benslimane, un centre psychiatrique et la restructuration de l’hôpital de Hay Hassani.

Pour l’accompagnement du financement des projets inscrits au Programme de développement régional, a ajouté M. Maâzouz, des lignes de crédit ont été accordées, la première concerne le Fonds d’Equipement Communal à travers l’ouverture d’une ligne de crédit à hauteur d’un milliard de dirhams, alors que la deuxième ligne se rapporte au marché financier direct, ouverte en fonction des besoins.

LNT avec Map

Partagez cet article :