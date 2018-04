PARTAGER La connectivité avancée au cœur de la 4e édition du Symposium de la fibre optique

Orange Maroc et AOB Group co-organisent, sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme de l’habitat et de la politique de la ville, la 4e édition du Symposium « Fibre Optique et Bâtiments Intelligents », mardi 8 mai sous le thème « Connectivité avancée au service de l’attractivité des territoires ».

L’évènement est soutenu par des fabricants leaders de fibre optique, dont OFS, 3M et son partenaire CIMELECT, Reichie et De-Massari et Nexans.

Ce symposium traitera l’impact du très haut débit sur le développement des territoires marocains, et son rôle dans le renforcement de la marque Maroc au niveau international.

Une conférence de presse a été organisée, jeudi 26 avril à Casablanca pour en présenter le programme.

Le directeur business unit fixe Orange-Maroc, Fayssal Soulaymani, a indiqué que ce rendez vous annuel constitue une réelle opportunité pour créer un courant d’affaire entre les donneurs d’ordres et les fournisseurs télécoms.

A cette occasion, Jacques Fiorella, DG de OFS Optics, s’est penché sur les rôles de la fibre optique, à savoir amener la connaissance à travers e-learning, e-banking et e-gov. « Notre objectif est de se développer sur l’Afrique comme entité totale, et non pas le Maroc seulement » , a-t-il noté.

Lors de la conférence, les parties prenantes ont présenté une fiche technique sur l’usine de la fibre optique implantée à Tanger, dénommée Furukawa Electric, démarrée en décembre 2017. « L’inauguration de l’usine se tiendra le 9 mai à Tanger, en présence du ministre de l’industrie et de l’économie numérique », a annoncé le manager d’OFS Optics.

Il est à noter que le symposium verra la participation d’experts nationaux et internationaux, notamment Dr Peter Shultz, co-inventeur de la fibre optique.

En outre, des centaines de professionnels de l’immobilier, de bureaux d’études, d’architectes, d’installateurs et de fabricants de fibre optiques, ainsi que des représentants des pouvoirs publics seront présents.

Plusieurs axes seront débattus lors de cet événement High tech, à savoir « la régionalisation et le très haut débit (THD) », »le Marketing territorial et Benchmarking », sans oublier les Worskhop Orange.

Les experts présents, ainsi que les partenaires du symposium prendront la parole pour partager leurs expériences et réussites sur le marché marocain, en plus de présentations liées au benchmarking des marchés asiatiques et de la région MENA.

Par ailleurs, un concours a été lancé par Orange Maroc auprès des étudiants de dernière année de l’école nationale de l’Architecture de Rabat, pour concevoir un projet de bâtiment professionnel intelligent. Près d’une centaines d’étudiants ont présenté leur candidature. Les 3 meilleurs projets seront annoncés durant la matinée du symposium.

IJ