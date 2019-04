PARTAGER Conjoncture, quand la DEPF reprend George Marchais…

La DEPF, qui dépend du ministère de l’Economie et des Finances, a publié sa note de conjoncture au titre du premier semestre. Un premier trimestre 2019 sous de bons auspices, selon l’analyse des indicateurs conjoncturels disponibles faite par la DEPF.

Cette orientation est confortée par la situation des semis et de l’état végétatif des principales spéculations agricoles qui devraient tirer profit des dernières précipitations enregistrées au cours du mois d’avril, et ce malgré un couvert végétal, observé au 31 mars 2019, marqué par un relatif recul par rapport à la campagne de l’année dernière.

Les activités secondaires confirment leur redressement, particulièrement au niveau du secteur énergétique, du secteur du BTP et du secteur industriel. Ce dernier a poursuivi son dynamisme, bénéficiant de l’évolution positive de la demande extérieure adressée au Maroc, notamment au niveau des activités de l’OCP, de l’industrie alimentaire et des nouveaux métiers mondiaux du Maroc qui ont entamé l’année avec de bonnes performances à l’export.

Les activités tertiaires continuent de soutenir l’activité économique, grâce à la dynamique des activités du transport et du tourisme. La demande intérieure maintient une tendance positive grâce au comportement de la consommation des ménages, qui a bénéficié du faible niveau de l’inflation et du comportement globalement positif des principaux baromètres des revenus.

De son côté, l’effort d’investissement devrait se maintenir en relation avec la bonne tenue des crédits à l’équipement, des importations de demi-produits et des dépenses d’investissement du Budget de l’Etat.

Les échanges extérieurs ont été marqués par un allégement du déficit commercial début 2019, suite au recul des achats de biens d’équipement et de produits énergétiques, atténué, toutefois, par l’accroissement des autres groupements de produits.

Pour leur part, les exportations nationales ont poursuivi leur performance, entrainant dans leur sillage une amélioration du taux de couverture de 3,5 points.

Les recettes de voyage et les transferts des MRE ont permis de couvrir près de 69% du déficit commercial et les Réserves Internationales Nettes permettent de couvrir 5 mois d’importations de biens et services à fin février 2019.

Les finances publiques sont marquées par l’impact positif de la hausse des recettes ordinaires, conjuguée à la baisse des dépenses ordinaires, ce qui s’est traduit par une atténuation du déficit budgétaire, se situant à 10,2 milliards de dirhams à fin février 2019.

Par ailleurs, les indicateurs relatifs au financement de l’économie font état d’une amélioration de la croissance des crédits bancaires à fin février (+4,2% après +3,9%), particulièrement les crédits à la consommation (+5,7% après +4,5%) et les crédits de trésorerie (+10,7% après -1,8%).

En revanche, les indices boursiers MASI et MADEX ont enregistré une tendance baissière au premier trimestre, affichant des replis respectifs de 4% et 4,1% respectivement par rapport à fin décembre 2018.

L’orientation de la conjoncture économique nationale s’est opérée dans un contexte international encore soumis à des incertitudes non négligeables, résultant des tensions commerciales, des chocs sur l’économie européenne et du ralentissement en Chine. Pour la zone euro, principal partenaire commercial du Maroc, la faiblesse de la croissance persiste

début 2019 dans plusieurs grandes économies européennes, dont l’Allemagne et l’Italie. L’euro s’est déprécié par rapport au dollar et les cours du pétrole poursuivent leur montée.

LNT avec CdP