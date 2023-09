La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali, a réitéré, jeudi à Marrakech, l’engagement du Royaume à respecter les principes fondamentaux du développement durable.

« Le Royaume du Maroc s’est engagé à respecter les principes fondamentaux du développement durable à travers une série de réformes sociales, économiques et institutionnelles », a souligné la ministre dans une allocution lors des travaux de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

Rappelant que le Maroc a ratifié la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à Paris en novembre 1972, et a obtenu le label « Géoparc mondial de l’UNESCO » lors de la 38e Conférence générale de l’Organisation en novembre 2015, Mme Benali a affirmé que le patrimoine géologique est indissociable du capital naturel au Royaume.

Elle a, dans ce sens, indiqué que le Maroc œuvre à relever les défis du 21ème siècle en redéfinissant le développement durable en tant qu’effort sociétal tangible et unificateur sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, faisant savoir que les principes généraux de la nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable mettent l’accent sur la valeur du patrimoine culturel, ainsi que la gestion responsable et efficace des ressources naturelles et des écosystèmes.

Exprimant un engagement sans faille en faveur du développement territorial et de la réduction des inégalités, la ministre a relevé que la nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable a défini des objectifs stratégiques pour les 12 prochaines années, sur la base de six domaines de transformation vers la durabilité, dont trois ayant un impact direct sur les Géoparcs (Gouvernance durable et territoires inclusifs, meilleure gestion des ressources naturelles et des écosystèmes résilients au changement climatique, et préservation et valorisation du patrimoine culturel).

Mme Benali a, par ailleurs, lancé un appel à l’action. « Il est urgent de protéger et de valoriser efficacement notre patrimoine naturel, si riche et si diversifié, mais aussi si fragile et certainement non renouvelable », a-t-elle plaidé.

« Alors que nous nous engageons dans ce voyage d’exploration et de collaboration, rappelons-nous que le patrimoine géologique de la planète n’est pas seulement un témoignage du passé, mais surtout une promesse pour l’avenir », a souligné la ministre.

Appelant les participants à garantir que ces merveilles perdurent pour les générations à venir, la ministre a émis le vœu que cette Conférence internationale fournisse une plate-forme fructueuse pour faire des Géoparcs des vecteurs de renforcement de l’identité territoriale et de développement des communautés.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Réseau Mondial des Géoparcs de l’UNESCO (GGN), le Conseil régional de Beni Mellal-Khénifra et l’Association du Géoparc de M’Goun, cette grand-messe qui se poursuit jusqu’au 11 septembre, réunit les Géoparcs mondiaux ayant décroché le Label mondial « Géoparc de l’UNESCO » répartis sur un total de 48 pays dont le Maroc, représenté, par son Géoparc de l’UNESCO de M’Goun.

Cette édition, dont les activités sont également organisées dans les villes d’Azilal et de Beni-Mellal, permet de faire découvrir aux participants, lors des sorties de terrain post-conférence, la beauté du Maroc et la diversité de ses paysages naturels, de ses sites géo-touristiques et archéologiques de grande valeur, ainsi que les traditions culinaires et musicales locales de la région de M’Goun.

LNT avec Map

Partagez cet article :