La Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) a organisé une conférence sous le thème « L’économie circulaire et l’efficacité hydrique : défis et opportunités pour une industrie chimique durable ». Cette rencontre, tenue en marge de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FCP, a rassemblé des experts, décideurs et représentants de l’industrie pour discuter des enjeux environnementaux et des solutions innovantes pour le secteur chimique au Maroc.

Dans un contexte marqué par des défis croissants liés aux ressources naturelles, l’économie circulaire émerge comme un modèle essentiel pour optimiser la gestion des matières premières et réduire le gaspillage. Ce concept repose sur la réduction, la réutilisation et le recyclage des matériaux, afin de minimiser les impacts environnementaux tout en favorisant une utilisation responsable des ressources disponibles.

L’eau, en tant que ressource vitale pour l’industrie et la société, occupe une place centrale dans cette démarche. L’efficacité hydrique, qui consiste à maximiser l’utilisation de l’eau tout en réduisant les pertes, est un élément clé pour allier développement économique et durabilité environnementale. La combinaison de ces deux approches, au cœur des discussions de la conférence, offre des opportunités pour une gestion intégrée et durable des ressources dans l’industrie chimique marocaine.

Face à la raréfaction de l’eau, le Maroc a adopté une Stratégie nationale de gestion de l’eau, qui s’étend jusqu’en 2050. Cette feuille de route vise à planifier et rationaliser l’usage de l’eau dans divers secteurs économiques, notamment l’industrie. Lors de la conférence, des experts et personnalités, parmi lesquels le ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Ryad Mezzour, et des représentants de la CGEM et de la CME, ont discuté des actions en cours et des projets nécessaires pour répondre aux enjeux hydriques.

Les interventions ont mis en lumière les avancées dans la gestion intelligente de l’eau, telles que la réutilisation des eaux usées et l’intégration de technologies avancées comme le traitement numérique des flux. Ces approches permettent de réduire la pression sur les ressources naturelles tout en diminuant les coûts et l’empreinte environnementale des activités industrielles.

La conférence a également abordé la question de la valorisation des ressources par l’économie circulaire. Des exemples concrets de projets ayant transformé des déchets en ressources exploitables ont été présentés. Ces initiatives, impliquant des secteurs comme l’agriculture, l’énergie et l’industrie, montrent comment la récupération et la réutilisation des sous-produits peuvent réduire le gaspillage et créer de nouvelles opportunités économiques.

Les discussions ont également souligné l’importance des collaborations entre acteurs publics et privés pour structurer des chaînes de valeur circulaires. Ces partenariats permettent de mutualiser les efforts et d’accélérer la transition vers une gestion plus durable des ressources naturelles.

Avec la participation d’environ 150 dirigeants de l’industrie chimique et de spécialistes en environnement, la conférence a servi de plateforme pour partager des expériences réussies et sensibiliser davantage les acteurs du secteur à l’importance d’une gestion responsable des ressources. Les témoignages ont illustré comment des stratégies intégrées peuvent répondre aux défis environnementaux tout en stimulant la compétitivité économique.

La rencontre s’est conclue par une session de questions-réponses, avant de laisser place à l’Assemblée Générale de la FCP, qui a abordé les rubriques statutaires habituelles, telles que les rapports moral et financier et les modifications des statuts.

LNT avec CdP

