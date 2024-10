Les concours unifiés spécifiques aux personnes en situation de handicap ont contribué à l’augmentation du nombre des fonctionnaires en situation de handicap dans les divers départements gouvernementaux, le portant à 1 250 en 2024, a indiqué, jeudi à Salé, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

S’exprimant à l’ouverture d’un atelier sur le thème « Accompagner les personnes en situation de handicap admis au concours unifié pour favoriser leur insertion professionnelle », Mme Hayar a précisé que 7% des postes dans le secteur public sont réservés aux personnes en situation de handicap.

Elle a ainsi rappelé que l’exécutif veille, depuis 2018, à organiser des concours unifiés, sous la supervision du chef du gouvernement et en coordination avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Durant l’année en cours, la cinquième édition de ces concours a été organisée, a fait savoir la ministre, notant que 400 postes dans le secteur public ont été réservés à des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, Mme Hayar a expliqué que cet atelier marque le début d’un programme initié par les secteurs concernés en partenariat avec l’organisation « Handicap international » afin de faciliter l’insertion professionnelle de cette frange de la société, notamment à travers l’adaptation du lieu de travail avec le handicap et la sensibilisation des collègues, conformément aux Hautes Orientations Royales, aux engagements internationaux du Maroc et aux dispositions de sa Constitution.

Pour sa part, le représentant du Département du Chef du gouvernement, Rachid El Guenouni, a soutenu que la question de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pose de grands défis pour le Maroc, à l’instar des autres pays de par le monde.

Le gouvernement, qui place cette question au coeur de ses priorités, a oeuvré à identifier les problématiques liées à l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé et examiné les alternatives possibles en la matière, a-t-il dit, notant que l’exécutif a pris conscience de l’importance de la mise en place de mécanismes nouveaux et durables porteurs de résultats positifs et concrets.

Le responsable a, dans ce sens, rappelé la promulgation de la loi-cadre N° 97-13 relative à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap, dont le 4e chapitre porte entièrement sur la question de l’emploi. Il s’agit d’un cadre juridique solide et conforme à la Constitution du Royaume et aux dispositions des accords internationaux relatifs aux droits des personnes en situation de handicap, qui répond aux aspirations de l’ensemble des acteurs dans ce domaine, a ajouté M. El Guenouni.

Concernant la facilitation de l’accès des personnes diplômées en situation de handicap à la fonction publique, le gouvernement a réformé le cadre réglementaire fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours de recrutement dans le secteur public, a-t-il fait savoir.

Ce nouveau cadre comprend de nombreuses nouveautés réglementaires extrêmement importantes, qui donneront un nouveau souffle au recrutement dans la fonction publique pour cette frange de la société, a estimé le responsable gouvernemental.

De son côté, le président de la mission de « Handicap International » au Maroc, Bruno Leclerc, a relevé que le Royaume a veillé à la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel favorisant l’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, et à son application sur le terrain à travers l’organisation de concours unifiés pour cette frange de la société, ce qui constitue une reconnaissance de leurs compétences et de leur potentiel. A cet égard, il a qualifié d' »immense succès » l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de différents secteurs gouvernementaux.

Par ailleurs, deux accords de partenariat ont été signés à cette occasion. Le premier, liant le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et « Handicap International », vise à accompagner l’insertion professionnelle des fonctionnaires en situation de handicap.

Le second accord, signé entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et « Handicap International », porte sur l’appui et l’accompagnement de l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé.

Evoquant le premier accord, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a estimé qu’il s’agit d’un tournant important dans le processus d’intégration et d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel.

L’accord, a expliqué le ministre, ambitionne aussi de permettre à ces personnes de s’épanouir et de contribuer pleinement au développement de la société et d’investir dans leurs compétences, et ce à travers une approche inclusive dans la gestion des ressources humaines, notamment en tenant compte du handicap dans les différentes procédures et mesures en vigueur, ainsi qu’en garantissant un environnement de travail accessible et inclusif.

Pour sa part, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a souligné que l’accord signé par son département marque le début d’une nouvelle phase de coopération fructueuse et positive entre toutes les parties concernées par le processus d’inclusion professionnelle des fonctionnaires en situation de handicap.

Cet accord est une incarnation réelle de la volonté forte et commune exprimée par les parties pour développer et institutionnaliser leur travail, notamment par l’élaboration d’une vision claire et précise de formation des ressources humaines et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, a expliqué Mme Mezzour, dans une allocution lue en son nom par le directeur des Ressources et des Affaires générales, Aziz Khalladi.

Parmi les objectifs de l’accord figurent également l’organisation d’ateliers et le partage de données et d’informations relatives aux fonctionnaires en situation de handicap, ainsi que les expériences réussies, à travers des programmes méthodiques annuels bien définis, a ajouté la ministre. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ainsi que l’ONG « Handicap International », se poursuivent deux jours durant, sous l’égide de la Chefferie du gouvernement, et en exécution des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion des droits et de la participation sociale des personnes en situation de handicap, notamment à travers leur inclusion professionnelle.

Le programme de cet événement comprend notamment des présentations sur « Le parcours d’intégration professionnelle du fonctionnaire en situation de handicap : perspectives et obstacles », « Le statut général de la fonction publique : réalités et perspectives », et « Les piliers de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : accessibilités universelles et aménagements raisonnables ».

