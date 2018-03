PARTAGER Le concours Smart City Hackathon revient pour sa 3ème édition

Smart City Hackathon est un événement organisé dans le cadre de la démarche WECASABANCA en partenariat avec Enactus Maroc. Cet évènement ambitionne de contribuer au développement de projets innovants en mettant à l’honneur l’ingéniosité et la créativité des Marocains pour développer des projets d’entrepreneuriat social à forte valeur ajoutée.

Ainsi, après deux éditions réussies, le concours Smart City Hackathon revient cette année avec une programmation encore plus riche et un objectif principal : contribuer au développement de projets innovants en mettant à l’honneur l’ingéniosité et la créativité des Marocains pour l’amélioration de la mobilité urbaine dans une métropole aussi bouillonnante que Casablanca.

En effet, la mobilité urbaine vient se positionner comme une solution à l’amélioration du problème d’engorgement des villes. Que ce soit sur le type du mode de transport ou sur la proposition de services permettant d’améliorer la circulation, la mobilité urbaine n’a jamais été autant au cœur des problématiques d’amélioration du bien être des citoyens, autant de raisons pour lesquelles ce thème a été retenu pour la 3ème édition du Smart City Hackathon.

Organisé du 20 au 22 Avril prochains à Casablanca, en partenariat avec Enactus Maroc, le Smart City Hackathon 2018 prévoit de réunir plus de 200 participants.

L’événement, qui offre une expérience éducative de qualité à des participants de divers profils, se déroule en 72 heures au cours desquelles les porteurs de projet présenteront leurs idées avant de construire leur business modèle, de proposer un premier prototype, de recueillir le feedback de clients potentiels avec l’aide et les conseils de mentors et de faire évaluer leur application par un jury d’experts,

Lors de cet évènement, plus de 20 projets d’entrepreneuriat social ambitieux répondant aux défis liés à la mobilité à Casablanca seront développés. Au terme du Hackathon, 3 projets finalistes seront primés et bénéficieront d’un accompagnement et des prix qui contribueront à l’implémentation de leurs projets après le Hackathon.

Ce Hackathon est ouvert à toute personne (étudiants, ingénieurs, designers, développeurs, entrepreneurs, startups, citoyens…) de tout âge, porteuse ou non de projet dans le domaine de la mobilité urbaine.

Appel à mobilisation

Toute personne souhaitant participer à ce Smart city Hackathon est invitée à s’inscrire sur le lien suivant : https://www.enactus-morocco.org/hackathon-smart-city/

Les 3 meilleurs projets recevront des prix, et bénéficieront d’un accompagnement de deux mois par des professionnels et des experts du domaine.

LNT avec CdP