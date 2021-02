Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé, dimanche dans un communiqué, la conclusion, de l’acte de mariage de Lalla Nouhaila Bouchentouf, fille de la Princesse Lalla Asmaa, avec Ali El Hajji.

En voici la traduction : « Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce la conclusion, avec la bénédiction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de l’acte de mariage de Lalla Nouhaila Bouchentouf, Fille de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, avec le jeune Ali El Hajji. Et en respect des mesures sanitaires préventives prises pour faire face à la pandémie du Covid-19, cette cérémonie s’est déroulée dans un cadre intime et strictement familial.

Que Dieu protège notre Souverain et fasse que Ses jours soient radieux et foisonnant d’heureux événements et de fêtes joyeuses, et perpétuer sur Lui les vertus de santé, de sécurité et de longue vie. Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale. Dieu l’audient exauce les voeux de ceux qui l’implorent ».

LNT avec MAP

Partagez cet article :