Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), l’un des leaders mondiaux en matière de technologies et de services, qui opérait jusqu’à présent sous le nom commercial de Concentrix + Webhelp, annonce aujourd’hui sa transition vers le nom Concentrix et la poursuite de l’évolution de sa marque.

Le nom Concentrix est inspiré du concept des cercles concentriques, reflétant la volonté de l’entreprise de toujours placer ses collaborateurs et ses clients au centre de ses activités, un concept qui est toujours aussi pertinent aujourd’hui que lors de sa création. La nouvelle identité visuelle représente la technologie et les solutions de transformation que Concentrix offre à ses clients.

Ce changement de marque renforce l’engagement continu de l’entreprise à offrir un portefeuille complet et inégalé d’expertises. Avec une gamme élargie de solutions d’IA générative, de capacités digitales et de services à forte valeur ajoutée, l’entreprise estime qu’elle n’a jamais été aussi bien positionnée pour fournir des solutions de bout en bout entièrement intégrées à tous les niveaux de l’entreprise.

« Avec ce changement de marque, nous consolidons notre position en tant que société de technologie et de services de premier plan, centrée sur l’humain, alimentée par la technologie et l’intelligence« , a déclaré Chris Caldwell, président-directeur général de Concentrix. « Qu’il s’agisse de concevoir des expériences de marque exceptionnelles, de construire et déployer des technologies d’IA sécurisées ou de gérer des opérations digitales, nous apportons des solutions entièrement intégrées qui permettent de relever les défis commerciaux les plus complexes de nos clients. »

Aujourd’hui, ce sont plus de 2 000 clients de Concentrix qui bénéficient d’une empreinte géographique solide et équilibrée, soutenue par une cohérence mondiale, une expertise du marché local et un portefeuille de compétences de classe mondiale alignées pour concevoir, construire et mettre en œuvre les solutions de pointe offertes par l’entreprise.

“Je me réjouis de cette nouvelle étape pour notre entreprise. Au cours des derniers mois, nous avons fait l’expérience de toutes les synergies et de la valeur ajoutée de cette combinaison pour nos clients et nos game-changers. Grâce au renforcement de notre position de leader et à l’extension de nos capacités technologiques, nous sommes désormais dans une position unique pour redéfinir le secteur.” a ajouté Ludovic Lempire, Directeur général Région France de Concentrix.

Pour en savoir plus sur Concentrix, visitez le site concentrix.com.

LNT avec CdP

Partagez cet article :