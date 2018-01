PARTAGER La compagnie Figaro Si, Figaro Là en tournée au Maroc

À l’occasion du 55ème anniversaire du Traité de l’Elysée célébrant l’amitié franco-allemande, la compagnie Figaro si, Figaro là présente du 22 au 26 janvier 2018 à Rabat, Fès et Agadir des concerts uniques consacrés à des airs de grands musiciens allemands et français.

Sous la direction d’Éric Sprogis, l’orchestre de chambre sera accompagné par la jeune soprano française, Clara Guillon, engagée dans une brillante carrière lyrique. L’orchestre interprètera notamment des œuvres de Schumann et Weill, et clôturera le programme sur les notes de la célèbre 4ème symphonie de Gustav Mahler.

Figaro si, Figaro là espère, avec un programme de belle qualité, pouvoir rencontrer les publics les plus divers, notamment les jeunes à qui ils ouvriront leurs répétitions et avec lesquels ils échangeront sur cet art universel qu’est la musique et sur les liens qu’elle peut tisser entre les pays.

Figaro si, Figaro là est une compagnie implantée dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle produit depuis vingt ans des spectacles et des concerts lyriques sous des formes différentes proposant des opéras du grand répertoire, des concerts lyriques avec orchestre et des concerts de musique de chambre.

Tournée organisée par l’Ambassade de France au Maroc et l’Ambassade d’Allemagne au Maroc, en partenariat avec l’Institut français du Maroc et le Goethe-Institut.

Programme des concerts

Première partie :

Die Alten Bösen Lieder de Robert Schumann Und was bekam des Soldaten Weib? de Kurt Weill Adieu ma petite table, extrait de l’opéra Manon de Jules Massenet Le manoir de Rosamonde de Henri Duparc Ah ! Je ris de me voir si belle, extrait de l’opéra Faust de Charles Gounod (200ème anniversaire de la naissance du compositeur)

Deuxième partie :

Quatrième symphonie de Gustav Mahler (1860-1911) (Transcription E. Stein)

Bedächtig. Nicht eilen (avec mesure, sans presser) In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast (tranquillement. Sans hâte) Ruhevoll (plein de calme) Sehr behaglich (très paisible)

Programme de la tournée

Rabat : lundi 22 janvier 2018 à 20h à la Salle Bahnini

Fès : mercredi 24 janvier 2018 à 18h au Complexe culturel Al Houria

Agadir : Vendredi 26 janvier 2018 à 19h à la Salle Brahim Radi