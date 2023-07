Des accords de coopération ainsi que des mémorandums d’entente portant sur le domaine diplomatique, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’innovation, le tourisme, la justice, les mines et les hydrocarbures ont été signés, mardi à Rabat, à l’occasion de la tenue de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Angola.

Ainsi, lors de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Angola co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République d’Angola, Téte Antonio, un accord de coopération en matière d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’innovation a été signé dans l’objectif de renforcer et d’étendre les champs de coopération dans ces domaines, à travers notamment le partage des expériences et des expertises en ce qui concerne l’intégration du digital dans la pédagogie universitaire, la mutualisation de l’utilisation de plateformes de recherche scientifique et technique, ainsi que l’accès aux bases de données bibliographiques.

Un accord-cadre de coopération en matière de tourisme a été également signé à cette occasion dans l’objectif de promouvoir la coopération entre les agences centrales de tourisme des deux pays, leurs établissements nationaux de tourisme et de transport et leurs agences et associations professionnelles du tourisme.

Dans le détail, les deux parties développeront leur coopération à travers le renforcement de l’échange d’informations et d’expertises entre les institutions compétentes en matière de formation de gestion des établissements touristiques et hôteliers, la promotion de la durabilité et de la compétitivité touristiques, et la création des Petites et Moyennes Entreprises dans le secteur du tourisme.

Il a été procédé aussi à la signature d’un protocole de coopération entre le ministère marocain de la Justice et le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de l’Angola visant à promouvoir notamment l’échange du personnel de la justice ainsi que des expériences en matière juridique, législative et des technologies de l’information et de la communication dans le secteur judicaire outre l’organisation de séminaires, de conférences, d’ateliers et autres activités sur la base de la réciprocité.

De même, un mémorandum d’entente de coopération dans les domaines des mines et des hydrocarbures a été signé dans l’objectif de créer un cadre de coopération permettant de mettre en œuvre des actions de coopération aboutissant à la réalisation de projets d’intérêts communs dans les domaines des mines et des hydrocarbures.

Dans le domaine diplomatique, l’Académie marocaine des études diplomatiques (AMED) et l’Institut angolais des relations internationales, ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer le partenariat entre les deux parties et à mettre en place un cadre de coopération durable et dynamique en matière de formation des jeunes diplomates et d’échange d’expérience et d’information dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales, et ce, à travers l’organisation de cycles de formation des diplomates, l’échange des publications et d’experts et chercheurs dans le domaine de la diplomatie ainsi que le partage du savoir-faire.

Le Maroc aspire à hisser les relations de coopération avec l’Angola au rang de partenariat agissant, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La volonté de renforcer les relations de coopération entre le Maroc et l’Angola a été exprimée au plus haut niveau comme en témoignent clairement les rencontres ayant réuni SM le Roi Mohammed VI et Son frère Son Excellence Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d’Angola en 2017 et 2018.

M. Bourita a relevé que le continent africain a besoin aujourd’hui plus que jamais de pays qui soient guidés par des visions proactives, loin des divisions et des calculs étriqués, et résolument déterminés à aller de l’avant pour construire l’avenir. Cette vision, a-t-il ajouté, constitue le fond des convictions du Royaume du Maroc, et procède des Hautes Orientations Royales et de la longue histoire d’interaction qui a caractérisé les relations du Royaume avec les pays et les peuples africains frères et amis.

Le Maroc, qui a lutté par le passé avec beaucoup de conviction et patience en faveur de la liberté et l’indépendance des pays et des peuples africains, s’inscrit aujourd’hui avec détermination dans la coopération avec ces pays, pour consacrer les fondements de l’union, les valeurs de solidarité et le processus de développement et ériger ces objectifs parmi les priorités de sa politique étrangère, a fait savoir le ministre.

M. Bourita a noté que sur la base de ces convictions et de cette vision prospective pour un développement intégré en Afrique, qui fait partie des priorités de la politique étrangère du Royaume, le Maroc veille à mettre en place un partenariat gagnant-gagnant avec l’Angola.

D’autre part, le ministre a assuré que les relations économiques et commerciales entre les deux pays connaissent une évolution croissante dans la mesure où la valeur des exportations marocaines vers l’Angola a atteint l’an dernier 68 millions de dollars, englobant des produits chimiques et alimentaires ainsi que des équipements électroniques, sachant que les importations en provenance de l’Angola se sont élevées à 8 millions de dollars et concernent principalement des produits pétroliers.

Cependant, les résultats enregistrés restent en-deçà des potentialités et des opportunités économiques et commerciales que recèlent les deux pays, ce qui fait que le partenariat entre le Maroc et l’Angola entrevoit assurément des perspectives prometteuses, a dit le ministre, soulignant que les divers projets structurants lancés par le Maroc sont de nature à jouer le rôle de levier qui participe à stimuler cette dynamique en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, des services techniques et d’ingénierie ainsi que de l’industrie automobile et du tourisme.

M. Bourita a, en outre, relevé que l’augmentation du nombre des dessertes aériennes entre le Maroc et l’Angola fait partie des plus importants projets sur lesquels il convient de s’atteler, eu égard à ses retombées positives sur le rythme des échanges commerciaux et du trafic de transport entre deux régions importantes du continent africain.

Le ministre a appelé à cette occasion à une adhésion forte des différents acteurs du secteur privé pour renforcer la coopération économique entre le Maroc et l’Angola, assurant qu’à défaut d’un véritable engagement des hommes d’affaires et des opérateurs économiques, le niveau des transactions commerciales ne saurait atteindre les objectifs escomptés.

Il a indiqué, d’autre part, que la tenue de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Angola constitue une occasion propice et importante pour développer la coopération bilatérale et mettre en place une nouvelle politique de partenariat dans le sens d’une consolidation optimale des relations liant les deux pays.

M. Bourita a également fait part de sa conviction que cette session permettra de réunir les conditions nécessaires et adéquates pour entamer une nouvelle étape en matière de renforcement des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République d’Angola, notant que cette rencontre se veut également une opportunité pour construire un partenariat agissant, hisser la coopération bilatérale au niveau de l’excellence des liens d’amitié et des relations historiques unissant le Maroc et l’Angola et de prospecter les nouvelles potentialités de coopération.

Le ministre a fait observer que la tenue de cette session intervient dans le contexte de défis internationaux et continentaux complexes qui exigent un niveau élevé de concertation politique et de consensus constants, en tant que mécanismes essentiels pour préserver la stabilité et instaurer la paix, se félicitant du fait que le Maroc et l’Angola disposent suffisamment d’expériences et d’expertises pour jouer ensemble des rôles avant-gardistes dans ce sens au niveau du continent africain.

LNT avec Map

Partagez cet article :