La Commission des investissements approuve 28 projets pour 22,96 MMDH

La 76ème Commission des investissements, réunie mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé 28 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 22,96 milliards de dirhams (MMDH), devant permettre la création de 4.346 emplois directs.

La répartition des investissements par secteur fait ressortir le secteur du transport et des infrastructures en 1ère position avec 9,64 MMDH, soit 42% des investissements projetés.

Les projets d’investissement examinés par la Commission nationale des investissements (CNI) reflètent la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs nationaux et étrangers sur les plans politique, institutionnel, économique et social, a indiqué Saâd Dine El Otmani. Les projets examinés concernent plusieurs secteur vitaux dont l’industrie, le tourisme, le divertissement, la santé, le transport et les infrastructures, a souligné M. El Otmani à l’ouverture de cette réunion.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une dynamique dans le milieu des affaires au Maroc, a dit le Chef du Gouvernement, réitérant la détermination du gouvernement à continuer à mettre en oeuvre l’ensemble des réformes structurelles visant à promouvoir l’investissement et à renforcer la confiance des investisseurs privés dans le climat des affaires au Maroc.

Parmi ces réformes, M. El Otmani a cité le chantier de réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI), que le gouvernement a veillé à mettre en place en exécution des Hautes Instructions Royales, à travers la loi N° 47.18 relative à la réforme des CRI et la création des commissions régionales unifiées d’investissement et l’adoption du décret portant son application. Le Chef du Gouvernement a noté que le gouvernement oeuvre à poursuivre la mise en place effective de cette réforme structurante afin qu’elle puisse s’ériger en acteur majeur au niveau régional en matière de promotion des investissements et de soutien du tissu entrepreneurial national.

Le gouvernement parachèvera également une série de réformes législatives visant à actualiser et moderniser l’arsenal juridique relatif au monde des affaires et à promouvoir l’image du Maroc comme destination de prédilection des investisseurs, a-t-il relevé, ajoutant que ces mesures s’inscrivent également dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le classement du Royaume dans le rapport annuel de la banque mondiale du Doing Business, afin de permettre au Maroc d’accéder au top cinq des économies mondiales classées dans ce rapport à l’horizon 2021.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a estimé que le projet de loi n 21.18 relatif aux sûretés mobilières a été élaboré récemment pour faciliter l’accès des entreprises aux différentes sources de financement disponibles à travers la présentation des sûretés mobilières dont elles disposent, améliorer les conditions de compétitivité des entreprises en assurant les opérations de financement des investissements, ainsi que pour consacrer les règles de transparence dans les transactions relatives aux sûretés mobilières.

Et d’ajouter que deux projets de loi modifiant et complétant la loi n 17.95 relative aux sociétés anonymes et la loi n 5.96 concernant la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, ont été également élaborés en vue de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, consacrer les principes de transparence et de bonne gouvernance et harmoniser l’arsenal juridique national avec les normes internationales.

Par ailleurs, M. El Otmani a assuré que le gouvernement veille à la mise en oeuvre effective du chantier de la déconcentration administrative tout en adoptant et en publiant sa charte, en application des Hautes Instructions Royales, ainsi qu’à la préparation des mesures permettant de mettre en place cet important chantier de réforme, dans le but d’apporter des changements importants à l’organisation administrative du Royaume de manière à améliorer la qualité et la célérité des services fournis aux citoyens et aux entrepreneurs.

A cet égard, il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’adoption du projet de la charte de l’investissement et du projet d’amendement de la loi régissant le partenariat public-privé, qui devraient constituer un levier essentiel pour développer le climat des affaires dans le Royaume et renforcer la compétitivité des entreprises marocaines.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a mis en exergue, dans une déclaration à la MAP, l’importance de la réunion de la Commission « car elle examine 28 projets nécessitant environ 23 milliards de dirhams ».

Il a noté également que ces projets, présentés par un ensemble d’investisseurs marocains et étrangers au niveau local avant d’être soumis à la Commission national des investissements, exprimant son optimisme pour l’année 2019 qui a débuté sur des « indicateurs positifs ».

