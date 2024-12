Le ministère de l’Industrie et du Commerce et PORTNET S.A ont lancé, lundi, un nouveau service en ligne pour la gestion des certificats de conformité (COCs), accessible via le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur « PortNet » à l’adresse « www.PortNet.ma ».

« Ce service, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur, permettra le traitement de bout en bout, via PortNet, des demandes de certificats de conformité. Il sera opérationnel à partir du lundi 02 décembre 2024 », indique un communiqué conjoint du ministère et de PORTNET S.A..

Entièrement digitalisée, la nouvelle plateforme vise à fluidifier le traitement des produits soumis au contrôle à l’origine et à faciliter la gestion des certificats de conformité, des licences et des enregistrements accordés aux importateurs, fait savoir la même source.

Les demandes de certificats de conformité en cours de traitement par les organismes de contrôle dans les pays d’expédition, délivrés avant le 15 décembre 2024, seront acceptées.

Après le lancement de ce nouveau service, PORTNET S.A. fournira un soutien technique à l’ensemble des parties prenantes et organisera des sessions de formation pour les opérateurs économiques concernés.

LNT avec Map

