Comment nourrir le monde de demain ? – Épisode 1

Écoutez la version audio

Nourrir le monde de demain : défis et solutions durables

Comment allons-nous nourrir une population mondiale en pleine expansion tout en préservant notre planète ? Cette question se pose avec acuité alors que la population mondiale a dépassé les 8 milliards d’habitants en 2022 et que l’insécurité alimentaire continue de s’aggraver, touchant désormais plus de 735 millions de personnes. Face à cette situation alarmante, le secteur agricole et les entreprises comme OCP, détentrice des plus grandes réserves de phosphate, cherchent des solutions pour concilier productivité agricole et respect des objectifs de développement durable.

Augmentation de la productivité agricole

D’ici 2050, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’il faudra augmenter la production agricole mondiale de 50 à 60 % pour répondre aux besoins alimentaires. Cette augmentation devra impérativement se faire sans déforestation, et reposera en grande partie sur une agriculture de précision et l’utilisation d’engrais performants. À l’heure actuelle, les engrais contribuent déjà à 50 % de la production alimentaire mondiale, démontrant leur rôle essentiel dans la sécurité alimentaire.

Un impact environnemental non négligeable

Le système agricole actuel est cependant l’un des principaux contributeurs aux défis environnementaux : il est responsable de 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 90 % de la déforestation et de la perte de biodiversité. Ces chiffres imposent une réflexion urgente sur des solutions permettant de nourrir la planète sans épuiser ses ressources naturelles.

Exploration des futurs possibles avec les scénarios SSP

Pour anticiper les futurs défis, la communauté scientifique a élaboré des scénarios socio-économiques partagés (SSP) qui illustrent différents futurs possibles pour l’agriculture et la sécurité alimentaire :

•SSP1 : Un monde axé sur le développement durable, où les inégalités diminuent et les technologies vertes se multiplient.

•SSP2 : Une continuité des tendances actuelles avec un changement progressif mais insuffisant pour éviter des impacts climatiques importants.

•SSP3 : Un scénario de rivalité régionale marqué par un faible niveau de collaboration internationale, rendant l’adaptation difficile.

•SSP4 : Des inégalités extrêmes, où les pays riches prospèrent tandis que les pays pauvres restent vulnérables.

•SSP5 : Un monde de croissance rapide reposant sur les énergies fossiles, augmentant les émissions et rendant la mitigation climatique complexe.

La vision d’OCP : santé des sols et formation des agriculteurs

OCP met en place des stratégies durables pour améliorer les rendements agricoles tout en réduisant les émissions de carbone. Leur vision intègre la formation des agriculteurs, l’application de technologies de pointe, et la création de marketplaces pour optimiser l’accès aux intrants et la commercialisation des produits agricoles. C’est une approche globale visant à assurer une sécurité alimentaire durable tout en respectant les objectifs climatiques et environnementaux.

Un futur durable est-il possible ?

Bien que le chemin vers un avenir conciliant sécurité alimentaire et action climatique soit semé d’embûches, il reste accessible grâce aux initiatives portées par des acteurs engagés comme OCP. Les efforts d’innovation et de coopération internationale qui s’intensifient grâce à ces initiatives, permettront d’éviter les scénarios les plus critiques et d’assurer un avenir où les populations pourront se nourrir tout en protégeant la planète et ses ressources.

LNT