Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni de retard du langage. C’est un désordre du développement d’origine neurobiologique qui affecte la manière de communiquer et d’interagir avec les autres. Le garçon est plus fréquemment touché que la fille ( 9 garçons pour une fille ).

Les principaux symptômes

A la différence de l’autiste qui vit dans son monde, l’enfant “Asperger” vit dans notre monde mais à sa façon. Il a des difficultés à se faire des amis parce qu’il comprend mal les règles de la société. Il ne se fie qu’à ses propres émotions. Il n’est pas capable d’empathie. Il présente des troubles de communications non verbales. Il ne regarde pas dans les yeux. Sa voix est monotone. Il n’utilise pas ses mains ni l’expression du visage pour faire comprendre ce qu’il raconte. A l’école, en société, dans différents endroits, il est fort intimidé et entre dans un mutisme inexpliqué. Il écoute peu ou pas son interlocuteur et ne se rend pas compte si celui-ci a envie de parler ou d’écourter la conversation. Il a de réelles difficultés à s’adapter aux changements et aux imprévus, ce qui le rend irritable. Vu qu’il n’est pas souvent compris, il a tendance à s’enfermer dans des loisirs qui le réconfortent. Il cherche l’évasion de cet environnement qu’il a du mal à comprendre. Il prend tout ce que dit son interlocuteur au pied de la lettre d’où sa difficulté à comprendre les métaphores, le sens figuré, les jeux de mots ou encore l’ironie. A cela, s’ajoutent la mauvaise coordination de ses mouvements et la maladresse de ses gestes.

Ces troubles se manifestent dès la petite enfance : peu de communication avec ses parents, peu de gestes, peu de sourires, peu d’expressions du visage, peu d’interactions avec ses proches, il se focalise sur des objets précis. Tout langage non verbal est difficile à décoder pour lui.

Néanmoins, tous les enfants atteints de ce syndrome ne présentent pas tous ces signes évoqués et la gravité des troubles varie également d’un enfant à l’autre.

En dehors de ces troubles, voici les bons côtés de ce syndrome : Les personnes atteintes sont en général douées d’une grande honnêteté, la fidélité dans les rapports humains, de la fiabilité et de la loyauté. Ils connaissent également une vraie absence de préjugés, et une pensée originale. Dans un environnement propice, ils affichent une extraordinaire volonté de s’adapter à la norme au prix de grands efforts ce qui permet une bonne évolution de la maladie. Enfin, ils manifestent une grande capacité à percevoir et mémoriser les détails permettant d’exceller dans différents domaines.

Prise en charge et traitement du syndrome d’Asperger

De nouvelles recherches ont permis d’aboutir à quelques résultats intéressants. L’administration d’un diurétique à l’enfant Asperger entraîne une nette diminution de la sévérité des troubles.

En plus du traitement, il convient aux parents de protéger l’enfant du bruit, de limiter ses interactions sociales et d’éviter de le surcharger en informations sans pour autant le plonger dans l’isolement. Il s’agit de l’aider à s’adapter à l’environnement et aux personnes, apprendre à communiquer, apprendre à décoder les comportements, savoir s’adapter à des situations inhabituelles. La scolarisation peut et doit se faire aux côtés des enfants normaux.

Un suivi multidisciplinaire doit être assuré par le médecin, l’orthophoniste, le psychomotricien et le psychologue.

