Un an après avoir signé un partenariat stratégique pour promouvoir l’innovation, la Recherche & Développement et l’insertion professionnelle, l’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) et SOTHEMA, ont réalisé plusieurs projets conjoints.

Ces projets portent sur la transformation numérique et l’efficacité énergétique, notamment l’automatisation et la numérisation des processus pharmaceutiques industriels avec des solutions IoT, ainsi que la gestion de la consommation énergétique. Des étudiants de l’EMSI ont effectué des stages chez SOTHEMA, participant à des projets novateurs et développant leurs compétences techniques. Ce partenariat a favorisé la synergie entre recherche académique et industrie pharmaceutique, renforçant l’innovation.

« Ce partenariat avec SOTHEMA représente une étape majeure dans notre engagement à offrir une formation de qualité en suivant les mutations technologiques basant sur la recherche scientifique et en phase avec l’évolution du marché. Cette alliance a permis d’appliquer nos recherches en industrie 4.0 dans les process pharmaceutiques, avec la participation des doctorants et étudiants de notre établissement», affirme Mohamed Tabaa, Directeur R&D et laboratoire LPRI de l’EMSI Casablanca. Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de participer à cette transformation numérique et énergétique au sein de SOTHEMA tout en acquérant une expérience précieuse et en établissant des liens concrets entre la formation, la recherche et l’industrie pharmaceutique ».

L’EMSI privilégie de tels partenariats pour promouvoir l’employabilité et la recherche, et ses laboratoires de R&D répartis dans diverses villes offrent un espace d’exploration pour les étudiants.

