La CNSS reçoit le trophée ESSEC de la transformation

La CNSS a reçu le trophée ESSEC de la Transformation à l’occasion des huitièmes Rencontres Internationales de la Transformation organisées les 16, 17 et 18 septembre 2019, à Paris par la Chaire de l’École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC), annonce un communiqué de la Caisse.

Ce trophée, qui récompense les efforts consentis en matière de transformation par la CNSS s’est vue, a été remis à son Directeur Général par intérim, M. Abdellatif MORTAKI.

La CNSS a été primée pour la mise en place de services à distance riches et variés, à savoir, entre autres, le portail DAMANCOM, plateforme électronique, permettant à toutes les entreprises de déclarer leurs salariés et payer à distance et à temps les cotisations dues. Aujourd’hui, plus de 73% des entreprises affiliées adhèrent à ce portail, plus de 96% des déclarations de salaires y transitent, et plus de 37% des entreprises utilisent DAMANCOM pour effectuer le paiement de leurs cotisations.

S’ajoute à ce service en ligne, le portail des assurés, qui enregistre en moyen 40000 utilisateurs mensuellement, offre plusieurs services, notamment la consultation de la situation administrative et familiale, le récapitulatif de la carrière déclarée à la CNSS, l’état de traitement des dossiers AMO, l’état de traitement des demandes d’indemnité journalière de maladie, le suivi des paiement des pensions, et le suivi des paiement des allocations familiales.

La nouvelle version de cette interface intègre d’autres fonctionnalités, telles que l’édition en ligne des attestations, la consultation de l’historique des déclarations de salaires, la consultation de l’état de traitement de toutes les prestations, ainsi que la simulation du montant de la retraite.

Lancé en 2014, MaCNSS est devenue l’application professionnelle numéro 1 au Maroc, avec 5,6 millions de téléchargements. Outre le suivi de l’état de traitement des dossiers et du paiement des prestations et le récapitulatif de la carrière de l’assuré déclarée à la CNSS, l’application MaCNSS permet d’accéder à d’autres services, tels que la géo-localisation des représentations locales et régionales de la CNSS et les actualités.

L’engouement suscité par cet outil a encouragé la CNSS à procéder à sa refonte pour offrir une authentification plus sécurisée. Ainsi, à l’instar du portail assuré, MaCNSS permettra désormais la consultation de l’historique complet des déclarations de salaires, la simulation du montant de la retraite, la consultation de l’état de traitement de toutes les prestations et le remboursement des cotisations salariales.

En outre, la CNSS a conçu un portail dédié aux professionnels de la santé, qui leur permet la consultation des droits des assurés, le suivi de l’ensemble des prises en charge demandées, le suivi de leurs dossiers de remboursement déposés, ainsi que la consultation du détail de leurs paiements.

La CNSS a également créé le centre d’appel ‘‘Allo DAMANE’’, qui fonctionne en Arabe, Français et Amazigh, et en plus du traitement des appels entrants, ‘‘Allo DAMANE’’ traite également les réclamations reçues sur la messagerie privée de la page Facebook et sur la boite électronique de la CNSS. Le centre d’appel traite mensuellement entre 30 et 40 000 appels.

La CNSS a aussi mis en place un serveur vocal interactif disponible en continu. Cet outil permet de renseigner sur plusieurs informations se rapportant aux assurés (nombre de jours déclarés, état de traitement des prestations…). Il enregistre une moyenne mensuelle de 50 milles appels téléphoniques.

Cette dynamique a eu un effet très positif à la fois sur l’organisation, la gestion, la qualité des services rendus, ainsi que sur la maîtrise des coûts, ce qui a eu pour conséquence l’amélioration du taux de couverture de la population salariée qui est passé de 43% en 2005 à 83% en 2018.

Créée en 1907 à Paris, l’ESSEC est une institution académique d’excellence qui a pour objectif de former des leaders influents. Chaque année, elle délivre 2000 diplômes dont 1 600 de niveau master.

En 2010, l’ESSEC a mis en place une Chaire de recherche qui cible le développement et la diffusion du savoir en gestion du changement et décerne des trophées de la transformation.

