CMI Fidélité : les transactions par cartes bancaires en hausse de 116% en 2017

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) a dévoilé les premières statistiques d’utilisation de la première plateforme de fidélité monétique au Maroc, CMI Fidélité. Il en ressort que les opérations des clients de la plateforme de fidélité ont évolué de +116% en nombre de transactions et + 96% en montant de paiements par cartes bancaires, en comparaison avec la même période l’année dernière.

Destinée aux banques, aux malls et aux commerçants, la plateforme CMI Fidélité est une solution clé en main qui permet de créer des campagnes de fidélisation personnalisées au bénéfice des porteurs de cartes. Cette plateforme, hébergée sur l’adresse www.cmifidelite.ma, s’inscrit pleinement dans le cadre de la mission de démocratisation des paiements électroniques et de dématérialisation des transactions du CMI.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus par notre plateforme de fidélité », a déclaré Mikael Naciri, Directeur Général du CMI. « La fidélisation des clients est un challenge extrêmement important pour toutes les entreprises et notre objectif à travers cette plateforme, en tant que premier et plus important acquéreur de paiements électroniques du Royaume, est d’offrir à ces entreprises un outil puissant, simple et efficace pour les aider à relever ce défi. »

La plateforme de CMI fidélité dénombre 50.000 utilisateurs à ce jour et plusieurs partenariats avec les enseignes marocaines, que ce soit des restaurants, hôtels, ou autres.

LNT avec Cp