CMI : Une campagne de paiement de la vignette pleinement réussie

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) a mené à bien sa campagne de paiement multicanal de la vignette. Cette opération, conclue le 31 janvier 2019, a été réalisée via 4 sites web et plus de 22 canaux bancaires de paiement (Agences bancaires, GAB, Mobile Banking, Mobile Paiement, Site E-Banking, Réseaux de proximité) mis à la disposition des citoyens par le CMI et ses banques partenaires.

La plate-forme monétique et multicanal « Fatourati » du CMI a traité durant cette opération plus de 1,16 million de paiements pour un montant total de plus de 1,23 Milliard de DH constituant environ 50% du total des vignettes encaissées par des tiers, en progression de 16% en nombre et de 12% en montant des règlements traités par le CMI par rapport à 2018.

L’utilisation massive du site officiel du CMI mavignette.ma est un indicateur sans équivoque du succès de la stratégie de digitalisation du CMI, dit-on auprès du centre. Ainsi, ce ne sont pas moins de 91% des transactions qui ont été réglées en ligne par cartes bancaires sur le site. Les règlements de centaines de milliers de vignettes automobiles ont été traités rapidement et simplement chaque jour, selon un communiqué du CMI. Cette facilité d’usage a été consacrée par 26 canaux de paiement qui ont pu se connecter à la plateforme de la Direction Générale des Impôts (DGI) via les plateformes du CMI. Le principal objectif visé par le CMI et ses partenaires résidait dans la dématérialisation des flux financiers et d’information au profit de la DGI et des contribuables et ce, dans les meilleures conditions de fluidité et de sécurité. Un objectif d’autant plus atteignable que, depuis le début de la campagne en 2016, la part des canaux digitaux est passée de moins de 10% à 28% en 2019.

