L’Institution Tahar Sebti, en collaboration avec l’Ambassade de la République de Bulgarie au Maroc, a organisé une conférence de presse pour annoncer la clôture du projet “Accès à une éducation de qualité pour les enfants en situation de handicap”. Ce projet ambitieux, lancé le 19 octobre 2023, a visé à promouvoir l’inclusion scolaire et sociale des enfants en situation de handicap à travers un programme éducatif et thérapeutique basé sur des approches scientifiques.

Des résultats concrets

Le projet a permis des avancées majeures en matière de formation, de sensibilisation et de soutien aux enfants et aux professionnels. Voici un aperçu des principaux résultats obtenus :

1. Formation et sensibilisation : Plus de 150 participants, comprenant des professionnels du centre médico-psycho-social, des enseignants, des accompagnants scolaires et des parents, ont été formés pour mieux soutenir les enfants en situation de handicap.

•Professionnels médico-psycho-sociaux : 13 participants formés en 6 jours sur les techniques d’accompagnement.

•Enseignants : 30 participants renforçant leurs pratiques inclusives en 3 jours.

•Étudiantes en pédagogie et AVS : 80 personnes formées pour améliorer l’accompagnement quotidien des enfants.

•Parents : 30 sensibilisés aux enjeux de l’inclusion et de l’éducation inclusive.

Ces formations ont permis des échanges fructueux, débouchant sur la création de guides pratiques pour aider parents et établissements à adopter une approche inclusive.

2. Ateliers éducatifs et thérapeutiques : 71 ateliers hebdomadaires ont été organisés pour 30 enfants en situation de handicap, les intégrant avec d’autres enfants. Ces ateliers visaient à développer l’autonomie et les compétences sociales grâce à des activités telles que le jardinage, la cuisine, l’art, et l’éducation musicale.

3. Élaboration de guides pratiques : Trois guides ont été créés pour diffuser les bonnes pratiques et encourager leur adoption dans d’autres établissements :

•Guide de sensibilisation au handicap : Fournit un aperçu des différents types de handicaps et des stratégies marocaines.

•Guide des activités éducatives et thérapeutiques : Propose des activités pédagogiques adaptées.

•Guide sur les métiers de l’accompagnement : Détaille les compétences nécessaires pour accompagner les enfants au quotidien.

Un impact tangible

Le projet a renforcé l’inclusion scolaire et sociale des enfants en situation de handicap, grâce à la formation des professionnels, à l’organisation d’ateliers et à la création d’outils pratiques. Ces efforts ont favorisé l’autonomie des enfants et sensibilisé la communauté à l’importance de l’éducation inclusive.

Clôture et perspectives d’avenir

La clôture de ce projet marque une étape importante dans l’engagement du Maroc en faveur de l’éducation inclusive. Cet événement envoie un message fort pour la poursuite d’initiatives similaires à l’avenir, ouvrant la voie à davantage de progrès pour les enfants en situation de handicap.

