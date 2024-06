La troisième édition du Moroccan Equity Summit 2024, qui s’est tenue du 6 au 7 juin à Casablanca, a clôturé ses travaux avec succès, indique BMCE Capital.

Cet événement a réuni un vaste panel de près de 40 investisseurs locaux et internationaux ainsi que plus de 28 sociétés cotées au Maroc, en Tunisie et en zone UEMOA, indique BMCE Capital dans un communiqué.

« Nous sommes ravis du succès de cette nouvelle édition du Moroccan Equity Summit », a déclaré le directeur général de BMCE Capital Bourse, Majd Guebbas, ajoutant que « cet événement, devenu désormais un rendez-vous annuel, a permis aux investisseurs et aux sociétés cotées de se connecter, de partager et de créer de nouvelles opportunités d’investissement ».

Pour sa part, le directeur général délégué de BMCE Capital Global Research, Hicham Saâdani a indiqué que » le Moroccan Equity Summit offre un lieu et un moment uniques d’échanges entre investisseurs et émetteurs », notant qu’aujourd’hui d’envergure panafricaine, il s’inscrit parfaitement dans l’ADN de notre Groupe, BANK of AFRICA, un des premiers réseaux bancaires multiservices en Afrique »..

Le Moroccan Equity Summit a offert une plateforme d’échange d’informations entre les investisseurs institutionnels et les sociétés cotées, avec près de 90 rencontres permettant aux participants de multiplier les échanges et de recueillir toutes les informations utiles pour étayer leurs décisions d’investissement.

Les investisseurs ont par ailleurs salué la participation de sociétés tunisiennes et ouest africaines, qui ont suscité un grand intérêt grâce à la qualité de leurs interventions et à la valeur ajoutée qu’elles représentent, fait savoir la même source.

Et de souligner que pour BMCE Capital Securities et BOA Capital Securities, filiales de BMCE Capital en Tunisie et en zone UEMOA, cette initiative a permis de faire découvrir ces valeurs auprès des investisseurs marocains à l’aune des évolutions à venir de leur univers d’investissement.

Cet événement, au-delà du renforcement des liens entre BMCE Capital et la communauté des investisseurs institutionnels, vise à confirmer l’engagement de la Banque d’Affaires à créer un environnement propice aux opportunités d’investissement favorisant l’expansion des entreprises et au développement financier de la région via ses trois Bourses : Abidjan, Casablanca et Tunis.

Présente au Maroc, en Tunisie et en UEMOA, BMCE Capital, qui est le Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, couvre plusieurs activités de la Banque d’Affaires : Salle des Marchés, Gestion d’Actifs, Gestion Privée, Conseil Financier, Private Equity, Intermédiation Boursière, Titrisation, Recherche Financière, Solutions Post-Trade et Real Estate.

LNT avec Map

