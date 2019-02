PARTAGER CIS à Casablanca: L’OCP et « smart blender » partenaires de Cosumar

Le Groupe OCP prend part à la troisième édition de la Conférence Internationale du Sucre Maroc qui se tient à Casablanca les 27 et 28 février 2019.

Organisé tous les deux ans par l’Association Professionnelle Sucrière et l’Organisation Internationale du Sucre, ce rendez-vous international des acteurs de la filière sucrière abordera l’actualité, les perspectives et les enjeux du marché du sucre au Maroc et dans le monde.

L’événement réunit près de 500 participants : institutions, associations professionnelles, représentants de gouvernements mais aussi investisseurs, traders et consultants.

Sur le thème « Région MENA : une puissance en émergence », l’accent sera mis cette année sur les modèles de développement du secteur en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Le groupe intervient à cette conférence à travers le partage du retour d’expérience du projet pilote mené conjointement avec COSUMAR et qui vise à doter les producteurs de la betterave d’engrais sur mesure grâce à la technologie smart blender.

La production d’engrais adaptés grâce à la technologie du smart blender va permettre de mieux nourrir les sols en nutriments adaptés et contribuer ainsi à une nutrition équilibrée en prenant en compte des facteurs déterminants, comme la richesse du sol, la culture et son rendement.

Le programme s’appuie pour ce faire sur une approche scientifique dont l’objectif est la promotion de l’utilisation rationnelle et raisonnée des engrais pour une agriculture plus moderne, performante et durable.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du déploiement du programme Al Moutmir qui porte l’engagement d’OCP en faveur du développement d’une agriculture prospère et durable.

Ce programme se traduit par une multitude d’offres, services et solutions déployée au plus près des agriculteurs. Ce dispositif, centré sur l’agriculteur comme réel agent du changement, s’appuie sur la démarche scientifique comme levier clé pour une agriculture prospère et durable.

La filière sucrière nationale occupe une place stratégique et un rôle moteur dans l’économie nationale du pays. Elle génère 5 000 emplois permanents directs et indirects et garantit des revenus à 80 000 agriculteurs agrégés de betterave et canne à sucre. Elle participe en outre à l’émergence de véritables pôles de développement régionaux.

LNT avec Cdp