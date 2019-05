PARTAGER CIMR : On peut désormais attester de sa vie à distance!

La CIMR lance, pour la première fois au Maroc, une application mobile qui permet de donner une preuve de vie à travers la reconnaissance faciale.

Baptisée « CIMR Dialcom », cette technologie permettra aux allocataires de la CIMR d’attester de leur vie à distance, sans avoir à se déplacer physiquement à la banque pour activation de leur carte Rahati ou à préparer et envoyer leur certificat de vie.

« Dans tous les régimes de retraites les pensions sont payées en cas de vie, ce qui veux dire que le retraité doit apporter la preuve qu’il est vivant. Cette application évitera aux retraités les démarches administratives qui impliquent la récupération du certificat de vie auprès de la commune, l’envoyer ensuite à la CIMR, etc. Ces démarches ont souvent été à l’origine des retards des pensions », explique M. Khalid Cheddadi, PDG de la CIMR.

Cette fonctionnalité est accessible via le menu «Attester de votre vie » à travers lequel l’allocataire pourra attester de sa vie trimestriellement via une simple prise de photo.

Outre l’attestation de vie, l’application « CIMR Dialcom » offre de nombreuses fonctionnalités. En effet, l’allocataire peut consulter ses paiements, modifier ses coordonnées et actualiser son profil, changer le mode de paiement de sa pension ainsi que sa situation familiale, consulter et télécharger son attestation de pension, etc.

L’application « CIMR Dialcom » est téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store. « Une fois celle-ci configurée sur le smartphone de l’allocataire, il pourra s’enregistrer de manière autonome par le biais de son passeport biométrique en suivant le mode opératoire affiché par l’application, ou se rendre directement auprès de l’une des agences CIMR pour réaliser cette opération », explique M. Jaoud Lmourabiti, directeur exécutif.

L’allocataire devra par la suite se prendre en selfie. Une fois que la comparaison entre la photo prise et celle du passeport ou de la photo de référence prise dans l’agence CIMR aura abouti, son compte sera activé. Il recevra par la suite par sms un mot de passe pour s’authentifier et accéder à son espace personnel.

Il est à rappeler que la CIMR compte 667 794 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 174 951 allocataires avec un total des pensions servies en 2018 de 4 114 millions de dirhams.

A. Loudni