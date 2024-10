CIH BANK annonce le renouvellement de sa certification ISO 9001 version 2015, couvrant les activités monétiques et les crédits immobiliers amortissables destinés aux particuliers, annonce un communiqué du groupe bancaire. Ce renouvellement renforce l’engagement continu de la banque envers l’excellence opérationnelle et témoigne de la rigueur avec laquelle CIH BANK répond aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015, poursuit le texte.

Mené par le Bureau Veritas du 15 au 19 juillet 2024, l’audit a mis en exergue plusieurs points forts. Aucune non-conformité n’a été relevée, seules quelques recommandations d’amélioration ont été proposées.

La certification ISO 9001, reconnue à l’échelle internationale, définit des critères stricts pour la gestion des systèmes de la qualité, en mettant l’amélioration continue, la satisfaction du client et la conformité aux exigences légales et réglementaires, au centre des préoccupations.

La certification représente également un cadre permettant de surveiller et d’évaluer la performance tout en prenant compte des attentes des différentes parties prenantes.

Le renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015 s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration constante au sein de CIH BANK et représente un gage de confiance et de performance pour les clients, partenaires et autres parties prenantes de CIH BANK, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

