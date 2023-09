CIH BANK a annoncé le maintien de sa quadruple certification ISO 9001 version 2015, couvrant les activités monétique, crédits immobiliers, bancassurance et financement des entreprises, à la suite de l’audit réalisé par le Bureau Veritas du 19 au 20 juin 2023.

Cette réalisation reflète l’engagement constant de la Banque envers l’excellence opérationnelle et sa détermination à fournir des produits et services de haute qualité, adaptés aux besoins variés de ses clients.

La certification ISO 9001 version 2015 est une norme internationalement reconnue qui établit des critères rigoureux pour un système de gestion de la qualité efficace.

Elle met particulièrement l’accent sur l’amélioration continue, la satisfaction du client, ainsi que la conformité aux exigences légales et réglementaires et c’est aussi un dispositif de surveillance et suivi de la performance, la prise en compte des exigences des parties intéressées.

Le maintien de cette certification témoigne des efforts inlassables que CIH BANK déploie dans sa quête de l’excellence et de l’amélioration constante de ses processus et services.

Il convient de noter que cette certification constitue un véritable atout de distinction, offrant une garantie d’engagement et de qualité aux clients et partenaires de CIH BANK.

LNT avec Cdp

