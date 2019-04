PARTAGER Le choix de la Suisse, pas le fruit du hasard

La Suisse, de par sa taille modeste, et avec une surface agricole d’à peine plus qu’un million d’ha (contre 8 700 000 hectares pour le Maroc), n’est pas forcément le premier exemple qui vient en tête lorsque l’on parle de grand pays agricole. Pourtant, si elle est l’invitée d’honneur de la 14ème édition du SIAM, ce n’est pas un hasard. L’agriculture occupe 25% de sa superficie (contre 12,5% pour le Maroc), et revêt une importance capitale pour la Confédération helvétique.

Un secteur exemplaire

En effet, il n’y a pas d’autres secteurs économiques qui aient son propre Office fédéral. La mission de l’agriculture suisse est basée sur un article constitutionnel qui a été voté par le peuple en 1999. Ses priorités fondamentales sont la production durable, le maintien des ressources naturelles, la compétitivité et la multifonctionnalité.

La politique agricole suisse est donc parfaitement en accord avec les objectifs du PMV, d’autant plus que c’est un secteur moderne et novateur. La recherche et le développement ont permis la digitalisation, l’utilisation de drones et la maîtrise de nouvelles technologies, tout en préservant l’authenticité des paysages emblématiques et d’exploitations familiales. L’agriculture en Suisse contribue à hauteur de 91% à la valeur ajoutée du secteur primaire qui comprend, en outre, la sylviculture et la pisciculture.

La Suisse dispose également d’un savoir-faire reconnu à l’international en matière d’agriculture bio, et l’un des objectifs du Pavillon suisse, installé sur 450 m², est de mettre en lumière la capacité du pays à accompagner les agriculteurs nationaux dans le déploiement de cette filière.

Des leaders mondiaux déjà bien implantés

Le Pavillon suisse sera aussi l’occasion pour des entreprises déjà installées au Maroc de présenter leur expertise dans des domaines aussi diversifiés que la production agro-alimentaire, la vérification analytique et l’authenticité de denrées, ainsi que la valorisation de produits transformés sous la responsabilité de la Chambre de Commerce suisse au Maroc. Ce sera également une plateforme permettant à des entreprises suisses désireuses de s’implanter au Maroc de se profiler sur le marché.

Selon la Chambre de Commerce suisse, certaines de ces structures peuvent être des points d’appui dans la conversion de l’activité des agriculteurs marocains, et d’autres sont en mesure de garantir la conformité de leurs opérations via des certifications. La coopération peut aussi se retrouver au niveau de l’agrégation afin de développer leur compétitivité face aux « gros » producteurs, ou dans l’ouverture du marché suisse pour faciliter la commercialisation des produits du Royaume.

La Coopération suisse au Maroc, active depuis 2004, soutient la création d’emplois et la durabilité à travers des projets pour l’alimentation et l’agriculture. En facilitant l’accès au marché pour des produits agroalimentaires et du terroir, notamment l’huile d’argan, le romarin et la figue de barbarie, en développant des chaînes de valeurs dans une optique de croissance, et en appuyant des associations professionnelles actives dans l’agriculture, elle soutient la valorisation des produits agricoles et l’échange d’expérience à travers tout le territoire marocain.

« C’est une occasion pour nous de mettre en évidence ce que nous faisons déjà au Maroc dans le domaine agricole. Nous soutenons par exemple la filière de production d’huile d’argan avec toutes ses implications à l’international. Le salon sera l’occasion de lancer de nouveaux partenariats et aussi de faire connaître quelques spécificités de l’agriculture en Suisse », déclare l’Ambassadeur de Suisse au Maroc, M. Massimo Baggi.

En plus des animations dans les différents stands, la Suisse orchestrera, du 17 au 19 avril, un ensemble de conférences et de panels déclinés autour de l’innovation, transformation digitale et l’agriculture durable.

Le pays, rappelons-le, compte parmi les dix plus grands investisseurs étrangers au Maroc. Avec plus de 5 milliards de dirhams d’investissements depuis 2014, les entreprises suisses génèrent, à elles seules, 9.000 emplois directs au Maroc.

Selim Benabdelkhalek

Coopération renforcée dans l’agriculture durable

Le Maroc et la Suisse ont réitéré leur détermination à consolider la coopération bilatérale à travers la signature, mardi, d’une déclaration d’intention de dialogue technique dans les domaines de l’agriculture Durable et des systèmes alimentaires durables.

Les deux pays ont ainsi réaffirmé leurs engagements respectifs à mettre en œuvre l’Agenda 2030 de développement durable et à développer le partage constant des informations techniques par le biais de contacts bilatéraux à intervalles réguliers et de procéder à des échanges de vues sur des questions d’intérêt commun se rapportant à l’agriculture durable et aux systèmes alimentaires durables.

Ainsi, elles pourront également discuter des questions relatives à la mise en œuvre des dispositions de la présente déclaration d’intention au travers de leur office compétent et s’efforceront à élaborer un plan de travail et d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation d’une agriculture durable et l’établissement de systèmes alimentaires durables sur la base de données disponibles et de mécanismes de compte-rendu existants.

Cette déclaration a été signée par le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch, et le directeur de l’Office fédéral suisse de l’Agriculture Bernard Lehman, agissant pour le département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche de la confédération suisse.