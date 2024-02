On rêve toutes de cheveux doux, soyeux, brillants. Alors, pour celles qui luttent contre l’effet paille, conséquence des agressions que nous faisons subir à nos chevelures, sélection de rituels SOS.

Duo Shampoing et Après Shampoing Amande en lait + Amande en crème, MarocMaroc

La marque qui revisite les rites beauté locaux repense deux formules incontournables de sa gamme capillaire. Un duo nourrissant shampoing + après shampoing pour hydrater, embellir, apaiser et lutter contre l’oxydation due aux UV et à la pollution. Dans cette nouvelle formule où l’on retrouve au cœur la précieuse amande, de l’Aloe vera pour apporter de l’eau aux fibres capillaires, éviter le dessèchement et gagner en souplesse et brillance.

275 dh chacun, 50 ML.

Combo Shampoing + masque Nounou, Davines

Conçu pour les cheveux déshydratés et agressés, le Nounou de Davines est issu du savoir-faire de la marque fondée en 1983 à Parme en Italie. C’est toute l’expertise autour de la beauté durable que l’on retrouve dans ce produit nourrissant, pour cheveux abimés, décolorés, permanentés ou lissés à outrance. On complète le rituel avec le masque, composé d’extrait de tomate Fiaschetto, riche en protéines et Vitamine C pour une action antioxydante. Un combo pour retrouver de la douceur, du tonus en profondeur et soigner les cheveux après des traitements chimiques.

Shampoing Nounou, prix conseillé, 280 dh, 250 ML.

Masque Nounou, prix conseillé, 300 dh, 250 ML.

Association Shampoing Nutrition + huile de soin cheveux secs ou fins, Avril

Pour contrer l’effet paille, on compose son rituel en associant le shampoing nutrition certifié bio Avril, la marque consciente qui monte, et l’huile composée d’huile de brocoli et d’huile essentielle d’ylang ylang bio. L’idée ? Nourrir sans alourdir les cheveux secs et abimés, laver en douceur et soigner. On applique l’huile soit en noisette comme soin de finition sur cheveux secs ou mouillés, en masque sur cheveux secs avant le shampoing, ou en mélangeant une noisette d’huile à la dose de shampoing avant de faire mousser et rincer.

Shampoing Nutrition, 140 dh, 500 ML.

Huile de soin, 155 dh, 100 ML.

Soraya Tadlaoui

