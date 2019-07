PARTAGER Le chemin de croix de l’assurance Takaful touche à sa fin

La Chambre des conseillers a approuvé mardi 9 juillet, à l’unanimité et sans amendement, la loi N°87.18 modifiant et complétant la loi N°17.99 relative au code des assurances, et introduisant l’assurance Takaful telle qu’approuvée précédemment par la Chambre des représentants.

La loi ne sera donc pas soumise à une deuxième lecture à la Chambre des représentants, et devrait bientôt être publiée au Bulletin officiel. Rappelons que ce texte stipule, entre autres, que les banques participatives ont l’exclusivité de présenter des opérations d’assurances Takaful famille, ainsi que les assurances Takaful relatives à l’assistance et aux financements.

Cela permettra aux banques participatives et à leurs clients de couvrir dans un premier temps leurs encours de financements puis d’ouvrir le marché de l’épargne participative à travers le « Bancatakaful » et en introduisant l’investissement Takaful parmi les différentes opérations d’assurance. La loi prévoit la possibilité de présentation des opérations d’assurances et de réassurance Takaful par les intermédiaires d’assurances existants.

LNT