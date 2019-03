PARTAGER Challenge Startupper de l’année par Total, et les gagnants sont…

Le premier prix du Challenge Startupper de l’Année par Total a été remporté par Omar Azmy pour son projet ECO OIL qui transforme les déchets plastiques, recyclables et non recyclables, en carburant écologique, avec un brevet d’invention déposé auprès de l’OMPIC. Le deuxième prix a été décroché par Meryam El Ouafi pour son projet GREEN ENGINEERING MISSION qui développe un système unique de nano irrigation, qui permet d’économiser jusqu’à 80 % d’eau par rapport aux systèmes conventionnels utilisés dans l’agriculture et la gestion des espaces verts et des zones arides. Le troisième prix est revenu à Othman Lamdouar pour son projet KAIOTECH qui développe un chauffe-eau solaire efficace et à bas coût pour l’implantation de masse dans les pays en voie de développement. L’invention brevetée assure un haut rendement pour un produit fiable, écologique et peu cher, accessible à tous. Ces jeunes entrepreneurs bénéficieront d’une aide financière pour développer leur projet d’un montant allant jusqu’à 137 500 Dhs pour le 1er gagnant. Ils se verront offrir également un accompagnement personnalisé de la part du Kluster CFCIM et une campagne de communication pour donner de la visibilité à leur projet. Le label « Coup de cœur féminin », nouveauté de cette édition 2018-2019 afin de soutenir les femmes entrepreneures, a été attribué à Meryam El Ouafi, Green Engineering Mission.

HZ