La CGEM présente à l'Assemblée Générale de la GBC à New Delhi

La vice-présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc Mme Nabila Freidji a participé, les 11 et 12 février à New Delhi en Inde, à l’Assemblée Générale de la Global Business Coalition (GBC).

Les échanges de la coalition ont porté sur un nombre de sujets notamment la coopération internationale et les défis auxquels elle doit faire face dans un contexte d’érosion de la confiance, indique un communiqué de l’organisation patronale reçu mercredi.

Lors de cette assemblée, il a également été question de l’impact de la digitalisation, de l’industrie 4.0 et de l’intelligence artificielle sur la compétitivité de l’entreprise et la croissance inclusive.

En marge de cette assemblée générale, les membres de la coalition ont tenu une séance de travail avec le ministre du Commerce de l’Inde, ajoute le communiqué, relevant que cet événement a aussi été l’occasion pour Mme Freidji, en charge de CGEM International et des Relations institutionnelles, de rencontrer le Patronat indien et de faire le point sur le partenariat avec le secteur privé marocain.

La CGEM, qui a rejoint la GBC en octobre 2018, est la première organisation patronale africaine à intégrer cette prestigieuse coalition qui s’inscrit dans le sillage du G20.

Fondée en 2012, la GBC représente une plateforme singulière en faveur du dialogue entre les secteurs privés, les gouvernements et les institutions internationales. Elle regroupe plusieurs patronats de pays aux économies fortes et développées et comptant plus de 6,8 millions d’entreprises à travers le monde.

Ses principales missions sont de proposer des actions communes et de prendre des positions fortes notamment sur le commerce international, le climat et la croissance inclusive dans un esprit de partage d’expériences et de bonnes pratiques.

LNT avec CdP