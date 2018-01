PARTAGER CGEM : On n’a rien demandé !!!

Certains organes de presse se sont fait l’écho d’une information infondée selon laquelle le gouvernement projetterait de publier un décret octroyant à la CGEM une zone de 70 hectares dans la région de Laâyoune-Boujdour Sakia El Hamra aux fins de réalisation d’une zone franche d’exportation.

La CGEM tient à informer ses membres et l’opinion publique qu’elle n’a bénéficié d’aucune parcelle à cet effet et qu’elle n’en a pas fait la demande, ni auprès du Gouvernement, ni auprès des autorités locales de la région.

La CGEM tient à préciser qu’elle a mené, en mars 2015, en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur et les collectivités locales régionales, une initiative solidaire, citoyenne et responsable de mobilisation des investissements au profit des régions du Sud. Dans le cadre de cette initiative qui a permis de générer 6,18 Milliards de DH d’investissements concrets et de créer 13.109 emplois, la CGEM avait attiré l’attention sur le retard pris dans la réalisation de la 2e phase de la zone industrielle d’El Marsa à Laâyoune qui devait accueillir des investissements projetés par des entrepreneurs de différentes régions. C’est cette 2e phase que certains organes de presse ont certainement, de bonne foi, confondu.

La CGEM n’a en aucun cas demandé à bénéficier de ladite zone ou une autre dans quelque région du Maroc que ce soit.

LNT avec Cdp