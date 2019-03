PARTAGER La CGEM met à l’honneur les femmes entrepreneures

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a célébré, vendredi à Casablanca, la Journée internationale de la femme, en mettant à l’honneur les parcours exceptionnels de femmes entrepreneures.

Lors d’une rencontre à laquelle ont assisté des jeunes étudiantes issues de différentes institutions d’enseignement, des femmes d’exception ont témoigné de leurs parcours, ainsi que des principaux obstacles auxquels elles ont pu faire face pour se frayer un chemin dans un contexte largement dominé par les hommes . Cette rencontre a été une occasion pour ces femmes de transmettre leurs savoirs et de partager leurs expériences, en tant qu’acteurs contribuant à la progression économique et social du Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar a souligné l’importance de porter la cause de la femme compte tenu de son rôle au sein de la société notamment dans le développement économique et social du pays.

Rappelant que toute société ne peut se développer sans la contribution des femmes, M. Mezouar a mis en avant les acquis en matière d’égalité au Maroc et qui sont consacrés par la Constitution et les textes législatifs.

Il a toutefois relevé que le taux de participation de la femme à l’activité économique n’est que de 25%, notant qu’à l’intérieur de cette portion, 75% des femmes vivent dans une situation de précarité économique.

Pour sa part, la conseillère du président de Saham, PDG de Saham Outsourcing services et directrice générale de l’Ecole centrale de Casablanca, Ghita Lahlou, a encouragé les femmes à aller jusqu’au bout de leurs rêves et à prendre leurs destins en main.

Elle a mis l’accent sur l’importance de l’implication de la femme marocaine dans la société pour qu’elle devienne un acteur de changement à même d’influer tant sur son avenir et que sur celui de son pays. De son côté, la présidente de la Commission de Start-up et Entrepreneuriat au sein de la CGEM et directrice générale de SEAF Morocco, Meryem Zairi, a incité les femmes à renforcer leur rôle et leur position au sein de la société et appelé, dans ce sens, au renforcement de l’entrepreneuriat féminin.

