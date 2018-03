PARTAGER La CGEM à Kigali pour le lancement de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine

Mme Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, accompagnée de M. Faiçal Mekouar, Vice-Président Général de la CGEM, M. Abdou Diop, Président de la Commission Afrique et Mme Nabila Freidji, Présidente de la Commission Relations avec les Institutions Internationales , a participé hier à Kigali, au forum d’affaires « Tirer profit du pouvoir des entreprises pour stimuler l’intégration de l’Afrique », qui se tient en marge du lancement de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECA).

Lors de son intervention aux côtés du Président du Zimbabwe, Emmerson Mnanagwa, Mme Bensalah Chaqroun a souligné que le commerce interafricain atteint aujourd’hui à peine 18% pour diverses raisons notamment la déficience des réseaux de distribution et de transport, la faiblesse de la connectivité digitale et les contraintes liées aux tarifs douaniers et aux barrières non-tarifaires. Pour la Présidente de la CGEM, l’Afrique doit transformer davantage et mieux former son capital humain.

Mme Bensalah Chaqroun a par ailleurs insisté sur l’importance de disposer, dans le cadre de cette nouvelle zone de libre-échange, de politiques d’industrialisation claires ainsi que de règles d’origines flexibles pour plus d’investissements étrangers directs et de transfert de savoir-faire. Elle a également mis en exergue la confiance en le label Afrique comme un véritable levier de création d’emplois et de valeur ajoutée.

Ont pris part à ce business forum, le Président du Rwanda, M. Paul Kagame, le Président du Niger et Champion pour le process ZLECA, M. Issoufou Mahamadou, le Président de l’Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, l’ancien Président du Nigéria, M. Olusegun Obasanjo, le Président de la Commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki Mahamat ainsi que d’importants représentants du secteur privé du continent et des organisations et agences internationales.

LNT avec Cp